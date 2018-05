El alcalde de Coín no se presentará a las elecciones de 2019 Francisco Santos en el centro, junto al actual alcalde (izquierda) y Elías Bendod / o. El actual concejal de Urbanismo, Francisco Santos, será el candidato del Partido Popular en las próximas municipales FERNANDO TORRES Martes, 22 mayo 2018, 13:19

El alcalde de Coín, Fernando Fernández, no se presentará a las próximas elecciones municipales de 2019. Así lo ha anunciado el Partido Popular a través de un comunicado en el que anuncian a su nuevo candidato, Francisco Santos, actual concejal de urbanismo. Santos ha formado parte del equipo de Gobierno popular desde que en el año 2011 ganaron las elecciones.

El nuevo candidato es ingeniero técnico industrial y además es portavoz municipal del equipo de Gobierno. La propuesta que ha elevado el máximo órgano local del partido a la dirección provincial deberá ser aprobada por el Comité Electoral provincial de los populares que se reunirá próximamente, ya que éste es el órgano competente dentro de la formación.

El actual regidor, Fernando Fernandez, ha ganado dos elecciones consecutivas con mayoría absoluta. Tras el anuncio del nuevo candidato, ha explicado a este periódico que «siempre» ha creído «en la limitación de los mandatos», y que desde que comenzó su andadura en política municipal tenía claro que su tiempo al frente del Ayuntamiento nunca superaría las dos legislaturas. Pese a ello, asegura que lleva «mucho tiempo» meditando la decisión: «Llevo 16 años en el plano municipal y ha llegado el momento de dejarlo, ha sido mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero creo firmemente en la limitación de los mandatos; la política hay que ejercerla sin perder de vista que uno tiene una vida y proyectos personales y laborales».

En cuanto al futuro, asegura que no descarta ninguna opción, y que se avecinan tiempos de reflexión y de estudiar cuáles son sus opciones. Asegura que estará ahí donde le necesite el partido, barajando todas las opciones, incluida su candidatura al Parlamento Andaluz. «En este periodo me he enriquecido mucho y he aprendido mucho; si el partido considera que mi experiencia puede ser útil en otras instancias yo estoy dispuesto a estudiar cualquier propuesta», ha asegurado.

En cuanto al nuevo candidato, Fernández asegura que estará ahí para ayudarle «en lo que haga falta» de aquí a las próximas elecciones.