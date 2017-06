El alcalde de Campillos consigue renovar el apoyo del pleno y se mantiene al frente del Ayuntamiento Francisco Guerrero, en una imagen de archivo. / Sur Con seis votos a favor (IU), seis en contra (PSOE) y una abstención (PP), Francisco Guerrero supera la moción de confianza y aprueba los presupuestos para el 2017 FERNANDO TORRES Sábado, 17 junio 2017, 17:41

El alcalde de Campillos, Francisco Guerrero (Izquierda Unida), decidió someter su gestión al control de la cámara tras no obtener apoyos para la aprobación de los presupuestos generales de 2017. El debate se ha celebrado esta mañana en un pleno extraordinario, en el que los tres grupos con representación en el municipio han debatido sobre el estado del equipo de gobierno y sobre la distribución de los fondos públicos propuesta por IU. Tras una serie de polémicas acusaciones cruzadas, se ha procedido a la votación. La distribución del Consistorio -seis concejales del PSOE, seis de IU y uno del PP- ha llevado a que el resultado sea de empate (el PSOE ha votado que no, IU que sí y el PP se ha abstenido). En este caso, el reglamento indica que se debe repetir la votación, y en si se produjera otro empate, el voto del alcalde es el que decide el resultado. De esta manera, tras un segundo recuento con igual desenlace, Guerrero cuenta con la confianza de los representantes y ha podido aprobar sus presupuestos.

En la apertura del pleno extraordinario, el renovado edil ha recordado que esta moción de confianza era “un compromiso político” que adquirió en el momento de la investidura -para la que necesitó el apoyo del PP, ya que el PSOE fue la fuerza más votada-. Antes de dar el turno de palabra a los representantes de la oposición, recordó las ocasiones en las que las diferentes fuerzas políticas han colaborado, así como los puntos presupuestarios planteados por PSOE y PP que han sido tenidos en cuenta por el equipo de Gobierno. También ha repasado las áreas en las que ha mejorado el municipio gracias a su gestión, destacando el ahorro en el gasto político. A su vez, ha querido dejar claro que la prioridad máxima del Consistorio es “solucionar el problema de la falta de agua potable”.

Por su parte, el portavoz y único edil del Partido Popular en Campillos, Luis Parejo, ha recordado a Guerrero la voluntad y el compromiso que adquirió con respecto a tener en cuenta las propuestas de la oposición. En concreto, Parejo ha destacado que, de los 14 puntos que ha presentado su partido, “sólo se ha aceptado uno y con la mitad de fondos destinados, 15.000 euros”. Ha definido esa cantidad como “ridícula”, sobre todo al tratarse de una propuesta “que responde a las necesidades del pueblo”. Se trata del arreglo de la zona Isla Perdida, algo que “no es un capricho”, según ha subrayado Parejo. También ha mencionado la negativa del alcalde a aprobar la creación de una oficina turística, amparada en la imposibilidad de contratar a más personal de momento. El representante popular ha finalizado su intervención con una pregunta: “¿Hay algún compromiso de tener en cuenta las propuestas del resto de grupos?”. Guerrero le ha respondido subrayando “el compromiso político” que les ha llevado a celebrar la moción de confianza.

El portavoz del PSOE en Campillos, Jesús Galeote, ha empleado su turno de palabra para “demostrar que el actual equipo de gobierno no atiende a las propuestas de la oposición”. Ha desmentido que IU haya cumplido algunas de las ofertas socialistas en el año anterior, señalando que las obras que ha mencionado Guerrero como aceptadas por el Ayuntamiento se efectuaron a través de otros procesos administrativos. La moción de confianza no sólo estaba destinada a debatir los presupuestos. La gestión general del alcalde también ha sido analizada, y Galeote ha querido desmontar algunos de los triunfalismos de Guerrero. “Habla de una reducción del gasto político, pero la gente va al Ayuntamiento y no hay apenas nadie”. Estas declaraciones han encendido un debate a base de réplicas con intervenciones del público asistente incluídas. Galeote ha querido manifestar la concienciación del grupo socialista con respecto a la crisis del agua potable en Campillos.

María Antonia Domínguez, teniente de alcalde y portavoz de IU en el pleno, ha sido la encargada de cerrar el turno de intervenciones. Tras hacer un extenso repaso sobre las mejoras en diferentes áreas de gestión, como deportes o cultura, ha recriminado al PSOE su pasividad con la crisis de agua: “Todavía estamos esperando a que levanten el teléfono para ayudarnos”, ha dicho en referencia a las movilizaciones del equipo de gobierno al Parlamento Andaluz.

Tras ser aprobada la moción de confianza, se da por ratificado el apoyo de la cámara, así como aprobados los presupuestos. Si el resultado hubiera sido negativo, los votantes en contra habrían dispuesto de un mes para formar gobierno y presentar una moción de censura. Guerrero ha etiquetado este día como “histórico”, ya que ha sido la primera vez que en la historia de la Democracia “Campillos vive una jornada de transparencia y honestidad política como la de hoy”.