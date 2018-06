El alcalde de Antequera, Manuel Barón, a Aznar: «¿Por qué no te callas?» El alcalde de Antequera, Manuel Barón. / Antonio J. Guerrero El regidor arremete contra el expresidente tras su ofrecimiento de dirigir el centroderecha en España ANTONIO J. GUERRERO Antequera Miércoles, 6 junio 2018, 16:07

El alcalde de Antequera, Manuel Barón (PP), ha criticado este miércoles de una forma peculiar el ofrecimiento realizado por José María Aznar para reconstruir el «dividido» centroderecha. El regidor antequerano ha optado por recuperar durante una rueda de prensa la popular frase que le espetó el Rey Juan Carlos I, «¿Por qué no te callas?», al presidente venezolano, Hugo Chávez, durante una cumbre cuando éste interrumpía la intervención de José Luis Rodríguez Zapatero. «Cuando escuché a José María Aznar, volví a rememorar una imagen, la que le hizo el Rey Juan Carlos a Hugo Chavez, '¿por qué no te callas?', es lo que le hubiera dicho», ha indicado pidiéndole así al expresidente que se quede al margen.

En una comparecencia de prensa sobre la campaña turística 'Luz de Luna', el mandatario del PP en Antequera ha hecho una defensa de la política de Mariano Rajoy . Barón, primer alcalde que el PP ha tenido en Antequera y con dos mayorías absolutas seguidas, considera que «hay que regenerar el partido» y que, en referencia a la corrupción, «los garbanzos negros hay en todos lados y van a salir poco a poco». Ante ellos, «hay que tomar medidas y sacar de los partidos a la gente que venga a servirse de ellos y no a servir al ciudadano».

Declaraciones de Aznar

El mismo día en el que Mariano Rajoy anunció el fin de su etapa al frente del PP, su antecesor José María Aznar reapareció en escena para ofrecerse a reconstruir el espacio del centroderecha, pero sin volver a la política activa. «Desde mi posición actual y no desde otra, contribuiría con mucho gusto en su reconstrucción», dijo. El expresidente del Gobierno consideró «indispensable y necesaria» la recomposición de un centroderecha, dividido entre el PP y Ciudadanos, que recupere «sus señas de identidad y la conexión con el electorado». Declaró sentirse muy orgulloso de esos años que su partido ocupó todo el espacio de la derecha y que ahora se encuentra «desarticulado». «Lo que estaba unido -aseveró- está ahora dividido y parece que además enfrentado». Por su parte, Rajoy no tardó en responderle: «El centro derecha no hay que reconstruirlo», espetó a su antecesor. «El partido del centro derecha en España es el PP, que tiene 137 escaños, es decir tiene 50 escaños mas que el segundo, el PSOE, y ha ganado todas las últimas elecciones generales», ha reivindicado.