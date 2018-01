El alcalde de Alhaurín de la Torre critica la «caza de brujas» contra Bravo y asegura que el PSOE «desvaría» El presidente del Partido Popular de Alhaurín de la Torre y alcalde del municipio, Joaquín Villanova (archivo). / Picasa Los socialistas lamentan que Villanova «use la lucha feminista para ocultar la posible irregularidad de gestión» de la diputada EP Alhaurín de la Torre Viernes, 26 enero 2018, 14:06

El presidente del Partido Popular de Alhaurín de la Torre y alcalde del municipio, Joaquín Villanova, y el secretario local del PP, Manuel López, han criticado la "nueva caza de brujas" del PSOE a la concejala y diputada provincial Marina Bravo y han acusado a los socialistas de utilizar las redes sociales "como un ejército" contra la 'popular', tras la denuncia de contratos menores a la empresa de su cuñado en la que trabaja también la pareja de Bravo.

Para los 'populares', los socialistas "dan muestras evidentes de que han perdido el control y desvarían alarmantemente en su acción de oposición", al haber entrado en una "delirante espiral de intoxicación a través de una campaña plagada de calumnias y mentiras". "Están nerviosos por los malos resultados que ya barruntan en las elecciones locales de 2019", ha apostillado.

El PP ha considerado la denuncia del PSOE una "burda maniobra que intenta desprestigiar a una concejala y diputada que ha exhibido una honestidad enorme a lo largo de su trayectoria como política". En este sentido, Villanova ha defendido la legalidad de todos los procedimientos.

"Pinchan en hueso al seguir las indicaciones de su jefe de estrategia, el señor Conejo --portavoz del PSOE en la Diputación--, una persona que vive obsesionada por denunciar a los cargos públicos del PP y por ensuciar gratuita e injustamente la imagen de éstos, sin argumento lógico alguno", ha expuesto.

En este sentido, ha sostenido en un comunicado que, sin embargo, el PSOE "tapa las vergüenzas de sus dirigentes de la Junta de Andalucía, que castigan de forma permanente a la provincia de Málaga y a Alhaurín de la Torre, por su dejadez absoluta y falta de inversión".

Vídeo. El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Vilanova.

El presidente del PP en Alhaurín de la Torre se ha preguntado por qué los socialistas no han ido al juzgado a denunciar si existe algún indicio de delito en sus acusaciones: "El PSOE vuelve a su senda de hace oposición a base del rencor personal. Si le importara realmente si se ha cometido o no alguna ilegalidad, la denunciarían en los tribunales, pero eso no es lo que importa".

"Hay que sacar el altavoz, compartir cien veces la noticia, aunque sea la misma pero publicada por diferentes medios, moverla por las redes sociales, alimentar el odio, destruir a la persona. Así es como el PSOE de Alhaurín de la Torre entiende la política. Eso no es servir a los intereses del pueblo de Alhaurín", ha rechazado.

A este respecto, para el alcalde, tanto Conejo como la portavoz local, Micaela García, "llevan casi tres años hibernando en su cómoda posición de oposición y es solo ahora cuando despiertan y quieren hacer ver que trabajan".

Villanova ha vuelto a defender la labor de la concejala y diputada provincial, quien "ya ha dado las suficientes explicaciones de la legalidad de las contrataciones, tan limpias y transparentes como en su día lo hicieran los diputados Jesús Mora, del PSOE, y Encarna Páez, de IU, con esta misma empresa".

El PSOE reproche que use la lucha feminista

Por otro lado, la vicesecretaria general del PSOE de Málaga y secretaria de Igualdad, Fuensanta Lima, ha reprochado al alcalde de Alhaurín de la Torre, que "use políticamente la lucha feminista para ocultar el favoritismo, amiguismo o posible irregularidad en la gestión pública de un partido que ya nos tiene demasiado acostumbrados a noticias como esta", algo que ha asegurado, "sí se trata de machismo".

Así, la dirigente socialista ha asegurado que "las denuncias de corrupción no son ni machistas ni feministas" y ha añadido que "de lo que hablamos en este caso es de la obligación que tienen los servidores públicos del cumplimiento de la normativa vigente con respecto a las administraciones".