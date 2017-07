Alberto Arana: «Siempre he tenido inquietud de ayudar a los demás» Arana repasará sus ferias en el pregón del 16 de agosto. / Antonio J. Guerrero Policía Local de profesión, el pregonero de la Feria de Antequera, lleva desde los 15 años implicado en iniciativas solidarias para ayudar a los necesitados ANTONIO J. GUERRERO Lunes, 24 julio 2017, 01:49

Esta próxima feria de agosto dejará de vigilar por una semana las fiestas veraniegas para representar a la ciudad como pregonero. Francisco Alberto Arana Escalante (Antequera, 1974) es policía local, pero destaca además por su implicación en iniciativas solidarias y ayuda a los más necesitados. Con 15 años era voluntario en la iglesia de San Pedro y colaboraba en cursos de catequesis, para luego pasar a Cruz Roja, donde promovió una caseta para recaudar fondos para una nueva ambulancia. «Siempre he tenido esa inquietud de ayudar a los demás», explica.

Así lo recuerda cuando a mediados de los 90, «la ambulancia de Cruz Roja se había quedado obsoleta y decidimos hacer algo para recoger fondos, justamente en la feria de agosto, por lo que montamos una caseta en los antiguos almacenes Carmona» y recaudaron suficiente dinero para adquirir un nuevo vehículo.

Tras sus años de juventud, decidió abrir un paréntesis y forjó así su vida profesional como policía local, para después casarse con María Belén Ruiz y tener su «mayor tesoro», sus hijos de 8 y 4 años. Poco después, una vez encauzada su vida familiar, decidió impulsar «algo pequeño para quemar nosotros ese gusanillo de la solidaridad, y creamos Aventura Solidaria Antequera».

Fue al nacer su hijo pequeño cuando en la Navidad de 2012 su mujer, sus dos niños y élempezaron a repartir comida «entre las familias necesitadas por la crisis que no se atrevían ir a los organismos de ayuda, pero nos enterábamos que lo estaban pasando mal». Con ello, «le damos luz a los que poco a poco la están perdiendo».

Numerosos amigos aportaron material y alimentos, contribuciones que fueron ampliando todo el año. A estas alturas han prestado ayuda ya a unas 35 familias.

Sabe y respeta que el trabajo «serio y continuo» lo desarrollan otros organismos como Cáritas, Cruz Roja o los Asuntos Sociales del Ayuntamiento y ellos lo que buscan «son familias que no tienen situación económica mala, sino que se le sobrepone una situación, puede ser una enfermedad, pagos que no soportan, algún problema en concreto, que ayudamos esporádicamente, no siempre».

Su labor se dio a conocer en toda España cuando «me llamó el propio Risto Mejide para su programa en Telecinco». Días después recibió también una llamada del alcalde de Antequera, Manuel Barón, para proponerle ser pregonero: «Pensé que me iba a dar la enhorabuena por el programa de televisión, empezó a sacar mis cualidades como profesional durante 15 años como policía local y mi apuesta solidaria y me dijo que me quería ofrecerme algo: ser pregonero de la Real Feria de Agosto de 2017».

A raíz del programa de televisión «nos estamos dando a conocer con llamadas desde Asturias, Murcia, Valencia, Barcelona, que nos felicitan y apoyan por el proyecto que tenemos». En estos viajes explica su iniciativa y apunta que la situación actual viene de lejos: «Con el tema de la crisis se han incrementado más, ahora la situación está mal, pero hay que buscar salida». Desde el 2012 hasta hoy «llevamos recogidos unos 8.000 kilos de comida, incluyendo también juguetes en Reyes».

En cuanto a la figura de los agentes de seguridad opina que «Hoy en día la figura del policía está muy equivocada por el ciudadano y por los mismos agentes, la figura del policía es una figura solidaria, defendemos sus derechos y sus libertades, y entendemos también que estamos en la calle a diario y vemos los problemas que ahí a diario».

Sobre el pregón del próximo día 16 adelantá que lo tiene «prácticamente terminado, yo soy para todo igual, lo quiero tener todo adelantado». En él hablará de sus ferias: «He vivido la feria intensamente en mis épocas más jóvenes, ahora la sigo viviendo intensamente, pero detrás de un uniforme y sobre todo puedo disfrutar de mi Antequera de noche cuando no hay nadie en la calle».