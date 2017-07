Abren 16 expedientes para reclamar el coste del arreglo de mobiliario urbano dañado Se trata de farolas, bancos y papeleras destrozadas y contenedores quemados, entre otros, por vandalismo VANESSA MELGAR RONDA. Lunes, 24 julio 2017, 00:25

El Ayuntamiento de Ronda ha iniciado 16 expedientes para reclamar el dinero que cueste arreglar distintos mobiliario urbano que ha sido destrozado, principalmente, por vandalismo. De esta forma, se trata de expedientes de responsabilidad y reclamación patrimonial, sobre los que el concejal de Patrimonio, Alberto Orozco, explicó que hasta el momento el Ayuntamiento no llevaba a cabo estas reclamaciones, aunque sí en el caso de que los daños ocasionados en cuestión fuesen más cuantiosos. «Se he hecho en alguna ocasión con cosas muy gravosas. La parte denunciante es la Policía Local que daba parte pero desde Patrimonio no se iniciaba el expediente correspondiente», dijo Orozco, al tiempo que explicó que los expedientes afectan a farolas rotas, bancos, contenedores quemados, papeleras destrozadas, muros...

Los afectados, que además se enfrentan a la sanción que conlleve el hecho, tendrán diez días para presentar alegaciones. Se les pedirá que paguen la mano de obra y los materiales. «Es algo que luego tenemos que pagar todos los rondeños», añadió Orozco, que expresó, no obstante, que el Ayuntamiento en la actualidad abre más expedientes por responsabilidad patrimonial propia, por ejemplo, por caídas de vecinos en la vía pública provocadas por el pavimento, que por responsabilidad patrimonial de terceros.

Las gamberradas

Ronda sufre desde hace años un problema de vandalismo que se ceba especialmente con espacios como los emblemáticos Parque de la Alameda del Tajo, el Paseo de los Ingleses y el Parque de San Rafael, pero también con otros espacios e incluso con el cementerio. El Ayuntamiento quiere poner coto a esta difícil situación que, en su cara más extrema, recientemente, conllevó la detención de tres personas por la quema de seis contenedores y un vehículo, lo que provocó gran impotencia por parte de su propietario.

Aunque estos expedientes de reclamación y responsabilidad patrimonial no afectan a monumentos, cabe recordar las gamberradas que se han producido en el Paseo de Blas Infante, en sus bancos y muros, con pintadas que tuvieron que ser limpiadas por la empresa municipal de limpieza, como en la zona del Templete de Blas Infante, entre otras. Las pintadas también han afectado a distintos puntos de Ronda.