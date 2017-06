Un motorista localiza al ciclista que le salvó la vida tras un accidente para agradecérselo

Iván Colón, un motorista de 33 años natural de El Puerto de Santa María (Cádiz), ha localizado al ciclista que le salvó la vida gracias a un torniquete que detuvo la hemorragia que sufrió en la pierna en un accidente de tráfico.

El ciclista, Viriato Ruiz, que pertenece a la Guardia Civil de Ronda y al Club Harman, se encontraba practicando deporte junto a dos amigos: Antonio Santana y Joaquín Pérez, en la carretera gaditana que conecta Ubrique y El Bosque, cuando presenciaron el accidente, el pasado 9 de abril.

«Vi cómo un vehículo invadía mi carril. Yo iba a 60 kilómetros por hora e intenté esquivarlo pero no lo logré», ha dicho a Efe Iván Colón, que sufrió un impacto fronto-lateral y la amputación de la pierna trece centímetros por debajo de la rodilla.

El joven ha asegurado que «estaba perdiendo mucha sangre y, de no ser por ellos, quizás no podría contarlo». Al principio necesitó atención psicológica y los médicos intentaron reconstruirle el pie, «pero no se pudo», ha precisado.

Actualmente, Colón recibe cuidados en la Clínica Puerta del Sur, de Jerez de la Frontera, donde diariamente realiza dos horas de ejercicios para fortalecer las piernas. Asimismo, ha tenido que reformar su vivienda para adaptarla a su nueva situación y recurrir a una prótesis, con un coste de 7.000 euros, y lamenta la falta de respuesta por parte de la empresa aseguradora del conductor.

El agente de la Guardia Civil y sus compañeros no quisieron hacer público el caso, pero a través de unas imágenes tomadas por otros motoristas durante el suceso, que se han difundido a través de redes sociales, han conseguido ponerse en contacto y tienen previsto concretar un encuentro.