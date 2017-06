Casabermeja llama al consumo de agua «responsable» ante la creciente sequía

El Ayuntamiento de Casabermeja comienza desde hoy a tomar las primeras medidas preventivas ante una eventual falta de agua potable –algo que lleva produciéndose durante los últimos veranos–. La concienciación de los vecinos y los colectivos del municipio es «primordial» para afrontar la temporada de sequía, según explicó ayer a SUR el concejal encargado de estas acciones, Juan Sánchez. A su vez, «es necesario regular el uso industrial del agua potable», por lo que hoy van a hacer público un bando de prohibiciones, en el que se restringe el acceso a la red de agua potable a los agricultores de la zona, que no podrán emplearla para el regadío. También se sancionará a aquellos vecinos que utilicen la red doméstica para llenar piscinas, lavar coches o baldear las calles. «Al fin y al cabo, se trata de hacer un uso responsable», consideró.

Para que el mensaje cale en el municipio, el Consistorio repartirá trípticos explicativos sobre las medidas que deben tomar los vecinos para gastar «lo menos posible». Este documento recoge las acciones cotidianas más básicas para que no se derroche «este bien tan preciado». «Queremos concienciar a la población de que, aunque todavía no hemos recurrido a cortes generales, la situación no es la idónea». Sánchez explicó que llevan varios días teniendo que efectuar interrupciones nocturnas del suministro en una de las zonas del pueblo «para que haya presión en los depósitos». Al parecer, ese ramal «quita mucha presión» al resto de tuberías, y se trata de una medida «que tomamos a menudo».

«La captación de agua que tenemos es de pozo, a través de bomba de impulsión», añadió Sánchez, que matizó no saber cómo funcionará el sistema en las próximas semanas. «Probablemente haya que tomar medidas, y esperemos que no tengamos que pedir agua de fuera», aseveró. Casabermeja lleva varios veranos recurriendo a la contratación de cubas de agua potable para garantizar el suministro.

Pese a todo, Sánchez insistió en que «la situación es mejor que la de otros años». Reconoció que la inminente entrada del verano «complica el funcionamiento de los pozos», ya que «los días se alargan y eso hace que el nivel freático baje de forma considerable».

Soluciones inmediatas

Agua de los Verdiales, empresa pública que gestiona el suministro potable de dicho municipio, Almogía, Antequera y Villanueva de la Concepción –y que está en concurso de acreedores desde el año 2011– tiene un pozo en el Puntal, «que de momento no ha visto su capacidad disminuida», según explicó Sánchez. «Almogía y Casabermeja están trabajando en un proyecto para llevar una tubería desde dicho paraje hasta los dos municipios». De realizarse, a Casabermeja llegaría pasando por la zona de Arroyo Coche hasta conectar con el depósito central.

Esta obra «está contemplada por la Diputación de Málaga», y se dibuja como la solución «más inmediata» a los problemas que genera la sequía en la zona. Desde el Consistorio también se ha solicitado la explotación de un pozo situado en la zona de Las Pedrizas, «pero estamos esperando a que la Junta de Andalucía apruebe la intervención».