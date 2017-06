El Consorcio de Bomberos investiga si un jefe usó un coche oficial para que lo recogieran tras sus vacaciones

El Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) ha abierto una investigación para tratar de esclarecer un supuesto uso de vehículos oficiales con fines personales por parte del director técnico del Cuerpo. El procedimiento se ha iniciado a raíz de que miembros de la Junta de Personal presentaran un escrito ante la Gerencia del órgano dependiente de la Diputación en el que se solicita que se compruebe si un efectivo del parque central de Antequera tuvo que desplazarse en un turismo del Consorcio a la estación de trenes de Santa Ana (en la misma localidad) para recoger y llevar a su casa al máximo responsable técnico del servicio provincial, José Francisco Espinosa.

Según este escrito, los hechos habrían ocurrido el pasado 2 de mayo cuando el número tres del Consorcio (por detrás del presidente y del gerente) disfrutaba de unos días de vacaciones. En esa misma denuncia, también se solicita que se confirme si además del vehículo de los mandos también se utilizó un camión autobomba para hacer el mismo recorrido. «Es algo que no comprendemos. Estamos hablando de algo muy grave, porque dos de los cinco efectivos que estaban operativos habrían tenido que ausentarse de su puesto durante 45 minutos, dejando bajo mínimos el parque y poniendo en peligro la seguridad de la comarca en caso de emergencia», advierte un representante sindical, quien remarca que la flota tiene un GPS que recoge los movimientos de cada vehículo.

De momento, el ente público que agrupa el servicio de prevención y extinción de incendios de 97 municipios (todos excepto la capital, Torremolinos, Marbella, Fuengirola, Mijas y Benalmádena) ha incoado un expediente informativo. «A la vista de los hechos denunciados, de forma inmediata hemos abierto una investigación para aclarar las cosas, como no puede ser de otro modo, aunque por ahora no hay ningún procedimiento sancionador ni disciplinario. Le hemos pedido que nos explique por escrito lo ocurrido y a partir de ahí, se actuará en consecuencia tanto si se confirmara la denuncia como si se tratara de una acusación falsa», afirma el presidente del Consorcio, Francisco Delgado Bonilla, quien pese a calificar al jefe técnico como «un muy buen profesional y una persona seria a la que no hay nada que reprocharle en su trabajo diario», sí que quiere dejar claro «la obligación de actuar con transparencia, investigarlo todo y, por supuesto, tomar las decisiones que procedan».

Este periódico se ha puesto en contacto con Espinosa, quien sin querer confirmar ni desmentir los hechos denunciados, sí que reconoce que se le ha pedido un informe sobre el uso de ambos vehículos durante el día señalado. En este sentido, asegura que está preparando «uno más amplio sobre todos los movimientos de vehículos que se producen en el Consorcio».