La Ronda del XIX

Ronda ya está inmersa en el siglo XIX de la mano de la quinta edición de la recreación histórica 'Ronda Romántica', una cita que se ha consolidado como uno de los eventos que mayor afluencia de público atrae. Desde anoche, cuando el actor malagueño Manuel Bandera pronunció el pregón, con la actuación de la Asociación Histórico Cultural 'Carmen de Ronda', hasta este domingo, la ciudad del Tajo revivirá la época de los bandoleros, arrieros y viajeros románticos.

Esta mañana ha tenido lugar el II Pasacalles romántico infantil en el que han participado escolares, ataviados conforme a la época, de distintos colegios. Han partido desde la Alameda hasta la plaza Duquesa de Parcent, donde ha tenido lugar el pregón, desde el balcón del Ayuntamiento.

El V Pasacalles romántico cuenta con la participación de más de 30 pueblos de la comarca natural de Ronda que se extiende por las provincias de Cádiz y Sevilla. Desde Ruedo Alameda, en el barrio de San Francisco, la comitiva parte hasta el centro de la localidad, donde los bandoleros de Grazalema abren las recreaciones que se sucederán durante todo el fin de semana.

Este sábado es el día grande de Ronda Romántica. Además de la apertura del mercado de época, que cuenta también con la muestra ‘Sabor a Málaga’ de la Diputación, en Blas Infante, la Alameda y la plaza Duquesa de Parcent; y de las atracciones infantiles tradicionales (desde ayer), el atrio de la Iglesia de la Merced se convierte en el centro neurálgico de la cita. En este espacio actúan a las 11.30 horas, la A. H. C. Villa de El Bosque; y a las 12.30 horas, la A. H. C. Carmen de Ronda. A las 13.30 horas llega el turno de los Bandoleros de Grazalema. A las 18.00 horas se subirán a este escenario natural los miembros de la A. H. C. de Alameda, a las 19.00 horas, los integrantes de la de El Burgo y a las 20.00 horas, la A. H. C. de Yunquera. A las 22.00 horas,la A. H. C. Villa de El Bosque. A las 23.00 horas, en los jardines de Blas Infante y la calle Virgen de la Paz, esta asociación recreará la entrada de José I a Ronda.

Este año se ha recuperado el Festival de arte culinario que cuenta, de 18.30 a 21.00 horas, en la Alameda, con la cocina en directo de los jefes de Ascari, Abades Ronda, Pedro Romero, Reina Victoria-Azahar, Los Molinos, Parador, Bardal-Tragatá y El Cuchareo. La copla también está presente con Marta Pérez (21.30 horas, Alameda);y los espectáculos ecuestres se desarrollan en la plaza de toros (20.00 horas). El V Festival de Folclore lo materializa este sábado la asociación Abul Beka (Merced, 10.30 horas) y Rondando a Lorca es a las 23.00 horas en la Alameda. Antes, a las 21.00 horas, Entreamigos, con Ronda de trovadores, también en la Alameda.

Para los más pequeños también hay actividades infantiles, de 12.00 a 14.00 horas, en la Alameda, talleres de pompas de jabón gigantes y circo y de 16.30 a 18.00 horas, también en la Alameda, de gañotes artesanos. El domingo, de circo, en el mismo lugar, a las 12.00 horas.

Tanto el sábado como el domingo, se podrán dar paseos a caballo y en carruajes (más información en la web ronda-romantica.es, donde también se puede consultar el programa de la recreación histórica al completo). En el Convento, el sábado hay una conferencia, a cargo de Salvador Pendón, a las 12.00 horas, dentro del V Encuentro flamenco de los cantes de la Serranía que se desarrolló el viernes.

Ya el domingo, en la Merced intervienen el Coro de la Peza, de Granada, a las 11.00 horas; la A. H. C. de Montejaque a las 12.00 horas; y a las 13.00 horas, A. H. C. Torrijos, 1831, de Alhaurín de la Torre. En la Alameda, a las 11.30 horas actúa la asociación JuanNavarro, de Torremolinos, dentro del festival de folklore.