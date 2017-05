Ronda volverá a solicitar los fondos Edusi para poner en valor su conjunto histórico

El Ayuntamiento de Ronda volverá a solicitar los fondos EDUSI (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado), procedentes de la Unión Europea (UE), para poner en valor el conjunto histórico de la ciudad del Tajo, según indicó ayer el concejal de Patrimonio, Alberto Orozco. Éste lamentó que el proyecto presentado, en la segunda convocatoria, no haya obtenido la puntuación suficiente y haya quedado descalificado, al igual que en el caso de otras localidades. «Estamos estudiando la evaluación efectuada para, por un lado, mejorar aquellos aspectos que se han considerado más débiles, de cara a la tercera convocatoria y, por otro lado, estudiar posibles alegaciones a la puntuación realizada», dijo, al tiempo que indicó que Ronda ha conseguido una puntuación del 62,50%.

Al respecto, la portavoz del PP, en la oposición, María de la Paz Fernández, culpó ayer el tripartito que gobierna en el Ayuntamiento, entre el PSOE, el PA e IU, de perder la inversión de en torno a cinco millones, al presentar un proyecto «ambiguo, que no tenía claro cuáles eran los objetivos».

La también ex alcaldesa, a la que desbancó del sillón con una moción de censura el actual equipo, recordó que su gobierno trabajó en la solicitud de los fondos, aunque Ronda no se presentó a la primera convocatoria: «El año de gestión se ha ido a la basura... les animamos a que trabajen por la ciudad y a que no dejen escapar estos trenes», terminó la popular que exigió responsabilidades al respecto.