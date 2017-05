Denuncian que el hospital carece de telemando y piden que se dote de resonancia

La Plataforma nuevo hospital ¡¡ya!!, formada por sindicatos y asociaciones, denunció ayer que el nuevo hospital de Ronda, el Hospital de la Serranía de Ronda, «como muestra de su adaptación a los nuevos tiempos, no tiene telemando, ni tan siquiera el viejo que había en el Hospital Comarcal está disponible porque, al parecer, no tiene arreglo». El ente, por tanto, criticó que se insista en que el centro sanitario está funcionando al cien por cien desde el pasado 3 de abril, cuando se completó el traslado desde el Comarcal (la cocina sigue en el viejo), al no contar con el citado medio diagnóstico.

Igualmente, el colectivo volvió a demandar que se dote al complejo de una equipo de resonancia nuclear magnética para evitar así los traslados de los pacientes que precisen esta prueba a otros centro hospitalarios. «Exigimos que se dote al nuevo hospital de un telemando multifunción y que la resonancia magnética nuclear prometida sea una pronta realidad», sentenció.

Desde la dirección del hospital indicaron que «desde hace unos meses se está gestionando el traslado del telemando en colaboración con la empresa proveedora del equipamiento y de la disponibilidad de ésta dadas las características de esta tecnología; y a la vez, se gestiona la compra de un nuevo telemando».