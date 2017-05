El rondeño Abel Aguilera cumple su sueño y supera la Ultraman de Australia

Tres intensos días de competición ha vivido el rondeño Abel Aguilera en tierras australianas, donde ha tenido que superar un total de 10 kilómetros de natación, 421, 1 kilómetros de bicicleta y 84,3 kilómetros de carrera a pie para completar la Ultraman, una de las pruebas deportivas más exigentes del mundo.

Aguilera concluyó con éxito los 10 kilómetros de natación y 140 kilómetros de bicicleta del primer día, así como los 84,3 kilómetros de doble maratón del tercero. Ambas jornadas finalizó sus pruebas en menos de 12 horas, que es el tiempo estipulado por la organización. Sin embargo, el segundo día, un error en la alimentación durante el primer tramo de la carrera en bicicleta le provocó un retraso en sus tiempos, relata el propio deportista desde Australia a SUR Ronda: «La seguridad de la organización me dijo que tenía que abandonar, porque no era seguro que siguiese con la bicicleta de noche. En la zona que estaba atravesando hay muchos canguros y estos se suelen cruzar en la calzada, con el peligro que ello conlleva». No obstante, le permitieron participar en la doble maratón de la tercera jornada, donde pudo quitarse la ‘espinita’ que se le había quedado clavada.

Único participante español

Aguilera ha sido el único español en participar en una Ultraman en la que se han dado cita un total de 54 deportistas. Para competir en esta cita se necesita la invitación de la organización, que exige haber participado previamente en al menos un Ironman. El rondeño, que hace unos años superó un linfoma de Hodgkin en estadio IV, tenía como única experiencia previa el Ironman de Lanzarote, una de las pruebas más duras de esta especialidad y considerado por muchos como el preludio del Mundial que se celebra anualmente en Hawai. «Antes de la enfermedad nunca había practicado triatlón, así que no tenía ningún tipo de experiencia en estas pruebas. No obstante, fue a raíz del cáncer cuando me propuse hacer tanto un Ironman como una Ultraman», explica el deportista.

Después de dos intensos años de preparación, Aguilera no se marca un nuevo objetivo deportivo, ya que según confiesa necesita descansar y darse un tiempo tras realizar dos competiciones extremadamente duras. A nivel físico asegura que se siente perfectamente, incluso pocas horas después de haber completado un total de 435 kilómetros en Australia. No obstante, confiesa que los doctores no ven con buenos ojos que realice deporte a este nivel: «Los especialistas no están de acuerdo en que haga este tipo de competiciones, pero a día de hoy tampoco tienen ningún dato para impedírmelo. Hasta ahora me he hecho todos los controles pertinentes y los he pasado sin problemas. Además, ya estoy recuperado de la enfermedad, y hago una vida normal en la que me planteo este tipo de brutalidades», apunta.

La Ultraman de Australia comenzó y terminó en la icónica playa de Noosa Heads, frente al Club de Salvamento de Surf de Noosa Heads, donde se dieron cita atletas de todo el mundo en busca de explotar al extremo sus habilidades físicas y mentales. El primer Triatlón Ultraman se celebró en Hawai en 1983.

Por último, destacar que esta semana la Peña Los Hombres de su Sasa ha anunciado que nombrará ‘Serrano del año’ a Aguilera en la próxima feria de septiembre.