Quejas por el retraso en el pago de las becas de la Virgen de la Paz

Un vecino, H. M. G. R., ha denunciado el retraso en el pago de las becas de la Fundación Benéfico Docente Virgen de la Paz, instituida por José María Castelló Madrid y destinadas a estudiantes universitarios o posgraduados en facultades o escuelas superiores, teniendo como fin el pago de matrículas, derechos de examen, títulos de perito, licenciado o doctor en cualquier carrera. Podrán ser beneficiarios los nacidos en las ciudades de Ronda y de Llerena (Badajoz). Esta fundación la gestiona el Ayuntamiento.

«¿Podría explicar qué sucede con las becas de la Virgen de la Paz correspondientes al curso 2015-2016 que tras anunciarse su entrega para octubre de 2016 se anuló el acto y todavía no se han entregado con un total de 9.000 euros?», dijo este vecino, refiriéndose a la alcaldesa, Teresa Valdenebro, y añadió: «¿Podría decirme también por qué hace dos meses le pedí mediante documento oficial una cita en el Ayuntamiento para que me aclarase el tema y aún no he obtenido respuesta?».

Desde el Ayuntamiento, la edil de Educación, Laura Marín, ya indicó que existe «un problema administrativo» que estaría detrás del retraso de los pagos, que se cuantifican en 600 euros por solicitud al Consistorio.