Más de 70 toneladas de agua potable llegan a Campillos tras cuatro días de sequía «crítica»

Campillos lleva cuatro días en una situación “crítica” por la falta de agua. Lo que al principio fueron cortes nocturnos desembocó en la falta de suministro generalizada en casi todas las zonas de la localidad, acentuados en los barrios situados en la parte más alta del pueblo. Como medida extrema, el alcalde del municipio, Francisco Guerrero, ha contratado hoy a dos camiones cisterna con 75 toneladas de agua potable proveniente de Antequera. Esta y otras medidas, como la prohibición del uso de la red doméstica para ganadería e industria -una decisión que se ha tomado por primera vez en la historia de Campillos- pretenden volver a la normalidad durante los próximos días. Ante esta situación, Guerrero asegura que “las administraciones están faltando a su obligación”, ya que desde el Consistorio señalan a la Junta de Andalucía y a la Diputación como responsables del mal estado de la red de suministro. “Vamos a pasar de la diplomacia a la acción; vamos a viajar a Sevilla en autobuses llenos de vecinos para demandar soluciones”. El Consistorio ha convocado una “reunión urgente” con los vecinos mañana miércoles a las 19.30 horas, en la que debatirán las “acciones de presión” que se pueden llevar a cabo.

La sequía en el norte de la provincia es generalizada, pero Campillos lleva una semana con los depósitos “al mínimo”, siendo el municipio más afectado. La primera teniente de alcalde, María Antonia Domínguez, ha explicado a SUR que no tienen a la vista “ninguna solución viable”, más que “rellenar los depósitos y aljibes mediante camiones cisterna”. A parte de la falta de lluvia, la red de suministro y abastecimiento del pueblo es “muy antigua, y experimenta constantes pérdidas”. Según han puntualizado desde el Ayuntamiento, el mantenimiento y la reforma de este entramado de tuberías, que va desde uno de los manantiales a los depósitos municipales, “es responsabilidad de la Junta de Andalucía, que reconoce su mal estado pero afirma no tener dinero para acometer la obra”. Ya han destinado una partida de 600.000 euros, proveniente de los Fondos Provinciales de la Diputación, “para renovar un kilómetro del entramado”. Sin embargo, Domínguez ha matizado que esa actuación es “claramente insuficiente, pero si la Junta no hace nada, es lo poco que podemos hacer”.

Estas obras comenzarán en septiembre, por lo que el futuro inmediato sigue seco. El municipio experimenta problemas similares casi todos los veranos, “pero este año se ha adelantado”. La temporada de sequía, que acaba de empezar, amenaza a Campillos con tener que recurrir a camiones cisterna como los empleados hoy a lo largo de los meses más calurosos. El coste del servicio es de “unos 1.200 euros por vehículo”, ha matizado Domínguez.

Decenas de vecinos se han acercado a Guerrero y a la teniente de alcalde, que han pasado la mañana coordinando la labor de los camiones cisterna, mostrándose dispuestos a viajar a “donde haga falta” para acabar con esta “situación inhumana”. En cada barrio por el que pasaban los camiones, muchas personas salían de sus casas para asegurarse de que sus aljibes eran abastecidos, y aprovechaban para enterarse de la última hora del estado de los depósitos de la ciudad. “¿Es porque hay alguna avería o porque no hay agua? Llevamos tres días duchándonos con agua hervida”.

Por otra parte, el alcalde ha respondido a las críticas efectuadas por la oposición, tachándolas de “inmorales”. El Partido Popular del municipio ha emitido esta mañana un comunicado en el que aseguran que la problemática de agua es “responsabilidad directa” del equipo de gobierno, dada su “incapacidad y su falta de acción frente a la crisis”. Tanto Guerrero como Domínguez han definido la actuación de los populares como “oportunista”, ya que, según su parecer, “están utilizando un problema muy serio para poner a la gente en nuestra contra”. “No tenemos una solución mágica que esté en nuestra mano; es un problema que atañe a todas las administraciones y que cada día que pasa es más complejo”.