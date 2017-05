El C.D. Ronda afronta un partido a vida o muerte a domicilio frente al Pavía

Ya no hay margen para el error, el C. D. Ronda debe sumar los tres puntos que hay esta semana en juego en su partido frente al Pavía si quiere seguir con opciones reales de luchar por la permanencia. Los futbolistas, que la pasada jornada consiguieron una importante victoria frente al Linares (3-0), acudirán al feudo de un rival directo como el Pavía con el objetivo de obtener los tres primeros puntos de la temporada fuera de casa. Sin duda, será un choque de alto voltaje, ya que los almerienses, en caso de perder, se verían más cerca que nunca del descenso. Por ello, el entrenador del C. D. Ronda quita presión a sus futbolistas: «Ellos deben estar más nerviosos que nosotros, porque si pierden se pueden meter en puestos de descenso. A ello hay que sumar que en la última jornada se verán las caras con un Coín que está inmerso en la lucha por clasificarse para la fase de ascenso».

Solo quedan nueve puntos por disputarse y a los rondeños les separan cinco de los puestos de salvación. Para poder mantener la categoría todo pasa por ganar todos los partidos que restan, dos fuera de casa y otro en la Ciudad Deportiva de Ronda.

Para este encuentro, el técnico cordobés tiene dos dudas y un par de ausencias. Adriano continua aquejado de una lumbalgia por lo que no podrá intervenir en el partido, mientras que Vere sigue de baja por una luxación en el hombre y no podrá jugar en lo que resta de temporada. Por otra parte, Morales no sabe si podrá contar este domingo con Koki y Paco Cañestro, a quienes sus compromisos laborales podrían privarlos de disputar tan decisivo encuentro. Sin duda, la ausencia de Koki supondría una baja sensible para el equipo, ya que es uno de los futbolistas más determinantes.

A la hora de afrontar el encuentro, el entrenador lo tiene claro: «No vamos a ir a especular con el resultado. Desde el primer minuto iremos a por la victoria. La experiencia nos dice que las cosas nos van mejor cuando nos ponemos por delante en el marcador en los partidos que disputamos fuera de casa». Fuera de su campo, los rondeños solo han conseguido tres empates; este resultado, aunque no los descartaría en su lucha por la salvación, los alejaría bastante de su meta.