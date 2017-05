Rafael Jiménez y Antonio García, 20 años sin faltar a su cita con los 101

Este año se cumple el 20 aniversario de la carrera de los 101 kilómetros en 24 horas de la Legión y en cada una de sus ediciones han participado los rondeños Rafael Jiménez y Antonio García, dos de los grandes veteranos de la prueba. Jiménez, legionario en la reserva, además con el dorsal número 1, recuerda con añoranza las primeras carreras que se celebraron: «Llegué al Tercio en 1993 y dos años más tarde organizamos por primera vez los 101 kilómetros. Al principio todo era en ‘petit comité’, ya que la mayoría de los participantes éramos militares. Ahora, visto con la distancia del tiempo, me parece que todo era un poco más humano y cercano».

Precisamente, Antonio García fue uno de los miembros de la sociedad civil que se animó a inscribirse en la primera edición de una prueba que por aquel entonces era una gran desconocida: «Recuerdo que nos cayó un diluvio impresionante, incluso nos nevó. La carrera, en 1995, se celebró en pleno mes de diciembre, así que se hizo bastante dura. También hay que decir que no sabíamos muy bien de qué iba el tema, y en ocasiones dudábamos entre colocarnos las botas o las zapatillas», comenta entre risas mientras no cesa de caminar durante uno de sus entrenamientos. La edición de 1996, mantuvo la fecha pero el recorrido se cambió (por Ronda, Arriate, Alcalá, Setenil, Torre Alháquime, Benaoján y Montejaque). En 1997 ya se fijó la celebración en el segundo fin de semana de mayo y en 2001, 2004 y 2010, no se celebraron los 101 por encontrarse la Legión en misiones en Kosovo, Irak y Afganistán, respectivamente. En 2016, la organización de la Legión se tambaleó, al participar también la unidad nuevamente en la misión desarrollada en Afganistán, pero finalmente, se llevó a cabo.

En 2001, 2004 y 2010 seguro que Jiménez y García echaron en falta la cita. Ambos son grandes aficionados al deporte, aunque lo de Jiménez, por eso de ser militar, viene de profesión; mientras que Antonio García, ferroviario, ha completado los 101 kilómetros como marchador, ciclista e incluso como duatleta. A la hora de afrontar la carrera, ambos coinciden en que es importante la experiencia, la preparación física y sobre todo tener una mentalidad positiva, recalca Jiménez: «Al llegar al kilómetro 60 esto es voluntad, como todo en la vida. No obstante, también es importante haber completado la prueba antes, ya que sabes cuándo tienes que descansar, coger fuerzas...». Para García es fundamental la edad del participante, ya que como se suele decir la veteranía es un grado: «Los mayores somos más correosos y nos adaptamos mejor a esta prueba; aguantamos más y tenemos más experiencia».

Ninguno de los dos piensa en la retirada, aunque confiesan que el cuerpo ya no responde como hace unos años. Por ello, García se está planteando participar en la próxima edición de MTB, mientras Jiménez asegura que continuará con la prueba de marcha hasta que el cuerpo aguante.

Innumerables anécdotas

En esta edición, las 3.300 plazas para marchadores se agotaron en solo 45 segundos, como en el caso de MTB, vía internet. Esto es un reflejo del prestigio y fama de una carrera que nació como parte de los actos que conmemoraron el 75º aniversario de la fundación de la Legión (en 1995), con 400 marchadores (solo con esta categoría) y entre Ronda y Marbella. García confiesa que un año estuvo cerca de quedarse sin dorsal: «Le escribí al Coronel explicándole mi situación y conseguí plaza. Desde entonces, siempre cuento con mis tres hijas y mi mujer para el día de la inscripción. Este año teníamos once dispositivos encendidos para apuntarme nada más se abriese el cupo».

Innumerables son las anécdotas e historias vividas durante estas 19 ediciones. Los recuerdos se agolpan en sus memorias, aunque ambos coinciden en que las pruebas más memorables son aquellas que han compartido con sus familiares. Para Rafael este año es especial: «Mi hija, legionaria, lleva dos años queriendo correr, pero una lesión se lo impide. Para tenerla presente y que me acompañe me he hecho una camiseta con su foto».