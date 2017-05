«La carrera es una lucha con uno mismo y estamos para ayudar al ‘cientounero’ en ello»

Ronda, la comarca y La Legión, la de militares y otra de deportistas procedentes de toda España y parte del extranjero, viven ya un fin de semana muy esperado, el de los 101 kilómetros. La carrera, de leyenda y organizada por el Tercio Alejandro Farnesio 4.º y el Grupo de Caballería Reyes Católicos II de la Legión, cumple veinte ediciones y figura en el calendario deportivo como una de las citas más importantes. Ramón Armada, coronel del Tercio rondeño, ensalza la competición que para esta unidad militar es un escaparate que refuerza sus lazos con las sociedad.

Llegó el esperado fin de semana, me imagino que la actividad en el Tercio ha sido frenética...

La prueba yo la cogí en diciembre, ya tenían los primeros trabajos realizados, puesto que la organización de los 101 Kilómetros se empieza a preparar al día siguiente de cada edición; pero habían esperado a que yo llegara para tomar algunas decisiones. Esta prueba es especial, son veinte ediciones y eso es un reflejo de que la carrera está totalmente asentada dentro de las competiciones de ultrafondo a nivel nacional e internacional.

¿Qué suponen los 101 para La Legión?

Suponen un escaparate de lo que somos y una forma ideal de compartir nuestros valores con la sociedad.

La primera edición fue en 1995 y contó con 400 participantes, ¿cómo ha evolucionado la prueba hasta lograr ofrecer 7.500 plazas?

La primera edición fue muy dura... se hizo con medios un poco rudimentarios. Ha evolucionado en participantes y en medidas organizativas, tenemos los chips electrónicos pero mantenemos, por ejemplo, el espíritu inicial con los pasaportes que tienen que ser sellados, con el bastón que llevan los equipos...

¿Se mantiene la vuelta a la plaza de toros para los marchadores?

Sí. Llevamos varios años en los que la Real Maestranza nos abre sus puertas. Creemos que esto aporta calidad y gran belleza a la prueba.

Supongo que también es fundamental la colaboración con los municipios por cuyos términos discurre el itinerario...

Es fundamental. Esta prueba se hace con todo el apoyo de la comarca y no hay que olvidar a las diputaciones de Málaga y de Cádiz, a los ayuntamientos y a los vecinos de los municipios por donde pasan los 101, por Ronda, Arriate, Alcalá del Valle, Setenil de las Bodegas, Montejaque y Benaoján. Todos nos ayudan a desarrollar la prueba.

¿Qué novedades conlleva este aniversario?

Este año queríamos darle un toque especial a la edición y hacer un reconocimiento a todos los que nos siguen. Invitamos en un Sábado Legionario a los ‘cientouneros’ y hemos editado un libro que ha tenido una acogida espectacular. Son 101 historias de personas vinculadas a la carrera, tiene una gran carga emocional y lo que hace es transmitir los valores de la prueba, estamos valorando hacer una segunda edición. La gran novedad, ya que las anteriores han sido iniciativas previas, es que en cada tramo de carrera, cada diez kilómetros aproximadamente, vamos a percibir y recibir los espíritus de nuestro Credo. La finalidad de esta idea es que ayuden a cada participante hasta llegar al próximo punto de avituallamiento y así hasta la meta.

¿Qué valores ensalza el Credo Legionario?

Está compuesto de una serie de espíritus, doce, en los que se van narrando valores como el sacrificio, espíritu de amistad, de compañerismo, de unión y socorro, de combate, de sufrimiento y dureza, de disciplina... son espíritus que no son privativos de la Legión, muchos ciudadanos lo están llevando a cabo sin ser conscientes de ello... al final es una forma de hacer frente a la vida, y en el caso de los ‘cientouneros’ todos sabemos que muchos dedican a la carrera a un ser querido que ya no está, a su amor... es una prueba que está hecha para gente normal, no necesariamente para un deportista de nivel.

¿Qué consejos les da a los ‘cientouneros’?

Que disfruten, que vivan la carrera y que sean conscientes de que es una lucha con uno mismo, ni más, ni menos, y que la Legión está, que estamos, para ayudar al ‘cientounero’ en ello.

Y a las miles de personas que se han quedado fuera, ¿qué les diría? Esta edición han sido más de 21.300...

Lo primero que les digo es perdón, siento mucho que no haya sitio para todos, les digo que vengan a compartir la carrera... los primeros que se quedan fueran de la carrera son mis legionarios, se quedan organizando, son unos sufridores natos, reciben cariño de los corredores pero también hay algunos que no les tratan como se merecen. A los que no han obtenido dorsal, les animo a que el año que viene lo intenten.

Más plazas

¿Es imposible ampliar las plazas?

Este año me propongo analizar bien la prueba y ver si podemos mejorarla en algunos aspecto. Uno de ellos sería el incremento de personal, pero en ningún caso quiero tomar una decisión que supusiera pérdida de seguridad y de calidad en la prueba.

¿Por dónde pasa el futuro de los 101?

Por qué cosas podemos mejorar... no me atrevo decir qué puede cambiar, pero lo que está claro es que esto va a seguir crecimiento en número de solicitudes. No obstante, no podemos olvidar que hay unas capacidades en la comarca, en los itinerarios, avituallamientos... que no debemos superar, tanto por razones de calidad, para que los participantes puedan tener lo que necesitan, como por motivos sanitarios, para que podamos atender las bajas en el menor tiempo posible.

¿Qué momento de esta edición cree que será el más satisfactorio?

Me han hablado de tantos que no me atrevo a elegir, le emplazo a la siguiente entrevista.