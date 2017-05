Un ángel de la guarda en la temida 'cuesta del cachondeo'

Los 101 Kilómetros de La Legión son algo más que una prueba de resistencia en la que el más veloz se proclama vencedor. Aquí cada uno de los participantes tiene una historia, un motivo por el que correr y algo que celebrar. Los organizadores, los integrantes del Tercio Alejandro Farnesio 4.º y el Grupo de Caballería Reyes Católicos II de La Legión, imprimen un carácter a la prueba que queda marcado en todos y cada uno de los deportistas. El compañerismo, la complicidad, el sacrificio y la ayuda al prójimo son los verdaderos protagonistas de una carrera extremadamente dura, pero llena experiencias que contar.

Una de ellas la vivió el año pasado en su piel el arriateño Francisco Cabrera, Paco, tras ayudar a un matrimonio de Lanjarón que estaba muy cerca de la línea de meta. Cabrera, quien hace un lustro dejó de participar por una lesión en la rodilla, decidió en 2012 seguir vinculado a los 101 Kilómetros de la mejor manera posible, ayudando a los &lsquocientouneros&rsquo en los últimos metros antes de la Alameda.

«Darles aliento»

«En los últimos metros, antes de llegar a la línea de meta puede más la mente que las piernas»

Cargado con una mochila repleta de bidones de agua, bebidas energéticas y barritas de chocolate se suele colocar en el Camino de Los Molinos, conocido popularmente como la &lsquocuesta del cachondeo&rsquo, situado aproximadamente a un kilómetro de la meta, para apoyar a aquellos corredores que prácticamente no tienen fuerzas para continuar. «El primer año fui solo, pero ahora me acompañan algunos amigos y familiares. Nos encargamos de darles aliento en esos últimos metros, donde lo que más falla es la cabeza. Les animamos para que sigan, y en algunos casos somos sus bastones», explica Cabrera.

La pasada edición fue muy especial para un matrimonio granadino, formado por Adolfo Rancaño y Laura Terrón, ya que tras varias ausencias volvían a Ronda para rememorar los diez años que se cumplían de su primera entrada en meta juntos así como su décimo aniversario de boda. Prácticamente habían recorrido todo el camino sin separarse; Adolfo era quien más tiraba del carro, pero siempre sin perderse de vista el uno al otro. Sin embargo, cuando quedaba poco tiempo para la conclusión de la competición y escasos kilómetros para terminar la prueba, Laura decidió que ya no podía más, recuerda con emoción Rancaño: «Me dijo que me marcharse y que la dejase. Ella quería que intentase culminar la carrera por los dos, ya que si la esperaba no conseguiríamos llegar en tiempo. Al principio me quedé desolado, supongo que es algo difícil de entender para alguien que no ha corrido los 101 kilómetros, pero después del sufrimiento y el agotamiento lo que quieres es llegar con tu compañera a la línea de meta», expresa.

Sacar fuerzas de flaqueza

Alfonso sacó fuerzas de flaqueza y prosiguió su camino. A un escaso kilómetro del final, «como si de un ángel de la guarda se tratara», vio a Paco acompañado de un grupo de amigos, rememora: «En aquel momento necesitaba agua fría, era lo único en lo que pensaba, y ellos me la proporcionaron a una temperatura estupenda. Además, me refrescaron el cuello. Con aquel acto, literalmente, me dieron la vida». Pero esto no fue todo y, por uno de esos caprichos del destino, Paco, junto a Nicolás Luque, participante en la carrera de MTB, ayudó a la mujer de Adolfo, Laura, en los últimos metros. «La chica estaba agotada, así que prácticamente la llevamos en volandas lo que quedaba de prueba», explica el arriateño, un hombre humilde y poco amigo de reconocimientos.

Adolfo jamás podrá olvidar el momento en el que vio a su mujer acercándose a la línea de meta, y lo que esta le decía: «No merezco la medalla, esta se la han ganado unos hombres llamados Paco y Nicolás que son los que me han permitido llegar hasta aquí. Tenemos que buscarlos, porque esta medalla es de ellos». Y así fue, haciendo uso de las redes sociales el matrimonio de &lsquocientouneros&rsquo consiguió ponerse en contacto con sus particulares «ángeles de la guarda» para agradecerles la ayuda desinteresada que les habían prestado en los últimos metros. De hecho, en este tiempo han forjado una bonita amistad, y este fin de semana vuelven a reencontrarse en la ciudad del Tajo. «Lo que tengo claro es que el día que deje de correr los 101 kilómetros me uniré a Paco y sus amigos para dar a los corredores ese último aliento que es tan necesario cuando la mente puede más que las piernas», aseguraba, muy emocionado.