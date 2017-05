Pizarra acentúa su división un año después de la moción de censura

El cinco de marzo de 2016, Pizarra vivió un cambio de gobierno a través del cual Félix Lozano (PP) asumió la alcaldía del municipio. Lo hizo a través de una moción de censura -la primera llevada a cabo en la localidad desde que comenzó la democracia-, para la que su partido contó con el apoyo de Izquierda Unida. De esta manera arrebataron el bastón de mando a la hasta entonces alcaldesa socialista, Ana Berlanga. A partir de aquél día, el municipio ha pasado por diferentes procesos con los que el Consistorio ha pretendido, principalmente, sanear sus cuentas, «que se encontraban en una situación muy delicada». Así lo explica Lozano, quien también apunta a la reforma de Pizarra en materia cultural y turística como principales actuaciones del nuevo gobierno. La antigua alcaldesa, sin embargo, asegura que los dos partidos aliados «no han cumplido sus promesas y han dejado al PSOE fuera de juego», y afirma que en la formación se están planteando «algún tipo de denuncia» con la que señalar esa falta de comunicación: «Solicitamos un respeto institucional como fuerza más votada».

Lozano señala a la «dinamización del municipio» como uno de los principales hitos de este año largo de mandato: «Cuando llegamos al Ayuntamiento vimos que, para ser un pueblo cercano a la capital, no éramos tan dinámicos como los pueblos vecinos». Para mejorar en esta materia, centraron sus políticas en el sector económico, «consiguiendo reactivar el tejido empresarial pizarreño y haciendo crecer el número de autónomos». A su vez, se han sumergido en la elaboración de un plan estratégico, para cuya redacción cuentan «con todos los colectivos» de la localidad. El objetivo de este documento es «favorecer a los emprendedores» y darles herramientas para su desarrollo.

La visión del PSOE con respecto a las acciones del equipo de gobierno es distinta: «Nos echaron porque decían que Pizarra estaba paralizada y todo sigue igual». Berlanga asegura que están «descontentos» con el reparto de los Presupuestos Generales de 2017, en los que se destina «tres veces más a fiestas que a empleo». Con respecto a esta materia, explica que «el municipio está funcionando con los planes de la Junta, pero desde el Consistorio no se hace nada».

Balance «satisfactorio»

La concejala popular de Urbanismo, Elena Gámez, destaca como grandes logros «el embellecimiento general del municipio, la creación de nuevas zonas ajardinadas y el nuevo mobiliario que se ha instalado en zonas públicas». También se han centrado en «restaurar y mantener los edificios municipales, que llevan sufriendo un serio abandono durante muchos años». Por tanto, en su opinión, el balance anual es «satisfactorio».

La antigua alcaldesa no coincide con la valoración de Gámez: «Se han dedicado a decorar el pueblo y poco más; prometieron reparar el pabellón de la casa de la Cultura y no lo han hecho». Ana Berlanga asegura además que el nuevo equipo de gobierno está cometiendo los mismos errores que ellos mismos reprocharon al PSOE para justificar la moción de censura: «Denunciaron falta de actividad y transparencia, pero ellos son los primeros en no hacer nada y ocultarnos toda la información». Aun así, Berlanga sostiene que su formación ha apoyado más propuestas de las que se han abstenido, «a pesar de que nunca estamos informados».

En cuanto a las diferencias de opinión entre equipo de gobierno y oposición, el portavoz de Izquierda Unida en Pizarra y concejal de Hacienda, Zacarías Gómez, cree que el PSOE «debe reflexionar». Asegura entender la situación aunque añade que «por parte de la oposición ha habido un bloqueo total», a través del cual persiguen demostrar que el equipo de gobierno hace las cosas mal. Sin embargo, Gómez se muestra satisfecho con lo hecho hasta ahora junto al PP, un partido «muy diferente» al que pertenece. «Mirando por y para el pueblo hemos conseguido avanzar en todos los campos y conseguir grandes objetivos, como el progreso de la escuela de música».

Lozano coincide con la evaluación de Gómez. En su discurso de investidura ya señaló lo «antinatural» del pacto, pero sostiene que se trata de una unión «sólida» y persistente: «Al fin y al cabo somos personas trabajando con un mismo propósito».