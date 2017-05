El edil del PP de Ronda que dimitió por insultar a un vecino en Facebook se afilia a Ciudadanos

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Ronda que dimitió por increpar e insultar a vecinos en la red social Facebook, Bernardo Crespo, se ha afiliado a Ciudadanos después de causar baja en las filas populares. Así lo ha confirmado el propio Crespo, que ha elegido la misma vía para hacer público su cambio de formación. «Tras unos meses de reflexión, decidí afiliarme a Ciudadanos Ronda, para ayudar a quien sea elegido candidato o candidata en las próximas elecciones municipales, en mayo de 2019. Intentaré aportar toda la experiencia y enseñanzas que adquirí en los casi cinco años de concejal, sobre todo en materia deportiva», explicó Crespo. Ciudadanos no concurrió a los comicios locales de 2015, aunque barajó presentar un candidato a las urnas.

Crespo formó parte del equipo de gobierno municipal en la pasada legislatura, cuando el PP gobernó con el PA;y en la presente, hasta que el PSOE, el PA e IU arrebataron el sillón con una moción de censura al PP. Crespo siempre ocupó la concejalía de Deportes, además de otras.

Su salida del PP se produjo a raíz de la polémica surgida por la situación económica del Club Deportivo (CD) Ronda. El ex edil del PP denunció, en Facebook, presuntas irregularidades en la gestión: «A petición de la presidenta del PP de Ronda he decidido dimitir como concejal con motivo de las contestaciones y mensajes fuera de tono que le he contestado a varios ciudadanos, de lo que me disculpo, y por recordarle públicamente al último presidente del CD Ronda, antes de llegar yo de concejal, que se habían gastado 235.000 euros de todos los rondeños, en 14 meses, para pagar jugadores de fuera e intentar subir a Segunda B cuando no había en el Ayuntamiento ni para pagar nóminas», escribió entonces. Paralelamente, un vecino denunció, nuevamente en Facebook, que Crespo le había llamado «mamonazo» y «sinvergüenza», los insultos más graves que salieron a la luz de entre los mensajes subidos de tono a distintos usuarios. El ex popular llegó a calificar de «vil» la forma en que el PP, presidido por la ex alcaldesa María de la Paz Fernández, le hizo dimitir.