El Consistorio descarta la ubicación planteada para una nueva estación de autobuses

El Ayuntamiento de Ronda ha descartado la ubicación planteada en la pasada legislatura para construir una nueva estación de autobuses, una infraestructura que actualmente se ubica junto a la plaza Concepción García Redondo y que se encuentra obsoleta. De este modo, el concejal de Obras y Urbanismo, Francisco Márquez, explicó que el emplazamiento en la zona de El Fuerte, donde se barajó instalar el nuevo equipamiento, no es el idóneo y argumentó que el Ayuntamiento ha revisado el marco jurídico que sustenta al concurso de ideas que convocó la administración municipal, bajo el mandato del PP y del PA, en el que distintos arquitectos y estudios presentaron sus trabajos para levantar una biblioteca y, junto a ella, una nueva estación de autobuses. La proximidad entre ambos edificios levantó ciertas críticas, pero también encontró defensores.

La biblioteca, que hoy en día lleva el nombre del ex presidente Adolfo Suárez, se construyó con fondos, más de un millón de euros, procedentes de la Diputación Provincial de Málaga. «El concurso de ideas no ata al Ayuntamiento», dijo el edil de Obras que, no obstante, no señaló otra posible ubicación y apuntó a la saturación de la zona de El Fuerte que alberga otras infraestructuras.