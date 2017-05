El C. D. Ronda afronta un partido decisivo ante el Linares en su lucha por la salvación

Cuatro jornadas restan para que concluya la competición en División de Honor sénior y el C. D. Ronda debe afrontar cada partido como si fuese una final. Prácticamente no hay margen de error, siete puntos separan a los rondeños de la salvación y solo quedan 12 en juego. La primera ‘final’ que deben disputar será en casa ante el Linares (domingo, a las 18.00 horas), equipo que actualmente ocupa la octava plaza de la clasificación y que está formada por un nutrido grupo de jóvenes con gran talento. De ahí la importancia que tiene la afición en un choque como este. «Necesitamos que la grada esté llena. Estamos en un momento crucial de la temporada, y con la grada al completo los futbolistas seguro que dan el doscientos por cien. Si ganamos aquí y la semana que viene vencemos al Pavía tenemos muchas posibilidades de salvarnos», asegura el entrenador, Miguel Ángel Morales.

LA PREVIA División de Honor Grupo II Partido: C. D. Ronda-Linares Deportivo Campo: Ronda Ciudad Deportiva Hora: Domingo, 18.00 horas Árbitro: Cámara Molina

Los rondeños llegan al partido con todos sus efectivos, tras cumplir Galván su sanción. No obstante, y dadas las dificultades extradeportivas por las que atraviesa el club, el entrenador no sabe si podrá contar con todos sus jugadores a la hora de elaborar un once titular: «En el partido del pasado fin de semana ante el Polideportivo Almería, con el que perdimos por 3-0, tuve que alinear a un futbolista que no había jugado nunca de titular, mientras en el banquillo tenía a dos juveniles. Al ser este choque en casa espero poder contar con todos nuestros efectivos».

El Linares, por su parte, llega con su plantilla al completo. Un grupo de jugadores que se prepara para dar el salto al primer equipo del club que milita en Segunda B.

El partido de este fin de semana será trascendental, ya que si el C. D. Ronda consigue imponerse al Linares, y pinchan el Tiro Pichón y el Pavía, que juegan fuera de casa, las cosas se pondrán bastante favor. El objetivo, según el técnico, es que al final de esta jornada el equipo se encuentre a cuatro o cinco puntos de la salvación. De este modo, podrían jugarse el próximo fin de semana frente al Pavía gran parte de sus opciones de permanencia.

La empresa no será sencilla, ya que una de las principales ventajas con las que suelen contar los rondeños es el campo de césped artificial, superficie a la que están acostumbrados los linarenses.