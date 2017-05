El estilo de las Dolorosas durante la Pasión

Espléndidas. Ese quizás puede que sea el adjetivo que mejor defina la forma en la que las Dolorosas de las hermandades de Ronda lucieron durante la pasada Semana Santa. Un sinfín de detalles de los que incluso muchos pueden llegar a pasar desapercibidos por lo efímero que a veces es el transcurrir de una imagen delante de los ojos de los espectadores pero que en SUR Ronda vamos a analizar.

Es complicado, que no imposible, hacer un ránking con las vírgenes que han sido mejor vestidas. Todas han mostrado el buen hacer de sus respectivas hermandades y, cómo no, el esfuerzo de sus vestidores. El Domingo de Ramos, los rondeños se quedaron gratamente sorprendidos por la belleza del atuendo de la Virgen del Rosario. La Dolorosa del Prendimiento lució de manera compacta y poderosa. Para la ocasión, su vestidor, el sevillano José Antonio Morillas, utilizó un rostrillo piramidal en tonos crema. El pecherín combinó encajes plisados con forma de flores y algo de blondas. La saya en color blanco se remató con un fajín rojo. Uno de los estrenos de este año fue el manto de terciopelo azul pavo real. Si hablamos del Miércoles Santo, la Virgen del Mayor Dolor se podría decir que de nuevo generó una de las estampas más impactantes de la Semana Santa por su majestuosa presencia. La autoría de esta bella Dolorosa se le atribuye al imaginero granadino Alonso Cano o a uno de sus más insignes discípulos, Pedro de Mena, en 1737. No se trata de una imagen de vestir sino que es una talla completa. Se engalana con una ráfaga de plata, puñal y rosario que luce entre sus manos. Simplicidad que desborda elegancia y desgarro en una de las puestas en escena más hermosas de la Semana Mayor rondeña.

El Jueves Santo, la Virgen de los Dolores volvió a brillar con una exquisitez propia de su vestidor, el sevillano Grande de León. La Dolorosa lució un rostrillo y pecherín dorado, formado a base de encajes y blondas. Un puñal y un broche con su nombre pusieron el último toque de un tocado simplemente hermoso. Por su parte, la Virgen del Amparo, vestida por Ángel Ruiz, llevó encajes combinados con vestimentas moradas bordadas en plata.

Premio Alfiler de Plata

El portal web Cinturón de Esparto, con temática cultural y religiosa que aúna la información cofrade de las ocho provincias de Andalucía, desveló hace unos días el ganador del Premio Alfiler de Plata de Andalucía. Un galardón de nueva creación que pretende reconocer la valía artística de los vestidores de imágenes procesionales de la región. En esta primera edición, el galardón ha recaído en el sevillano José Antonio Grande de León, vestidor de la Virgen de los Dolores de Ronda. Este artista cuenta con más de 25 años de trayectoria y ha sido capaz de establecer un sello propio, con una enorme capacidad de innovación. El galardón se le entregó en el Círculo Mercantil e Industrial de la ciudad de la Giralda el viernes 21 de abril.