UN ADIÓS QUE NO ES ADIÓS

A un labrador más, que de granada y antigua herencia le venía, con sus afanes y sueños de que fructificaran cuanto antes las semillas esparcidas sin descanso, un día y otro, a puñados, por los abiertos surcos, podía comparársele; solo que sus granos para sembrar eran mármoles, hierros, maderas, o escayolas; los mismos con los que amasando el milagro creativo darían lugar a poco a una imagen, a una talla distinta, a una paradigmática escultura con el sello distintivo de un arte innovador y de poderosa seducción.

Nicomedes, el abulense, el que para impregnar su austeridad castellana con la donosura de la milenaria cultura andaluza eligió un día como suelo propio el de una Sevilla, que no es ciudad, sino inmenso y grandioso museo de nunca acabar, ha muerto. A no sé que nos invada la locura o una insoportable desesperación, no solemos elegir nuestra muerte. Pero parece como si él hubiera escogido la suya, con esa atmósfera tan afín a su idiosincrasia de la primavera sevillana, con el azahar, su olor y sus pétalos revoloteando por las calles de su barrio de San Julián, e irisados capullos y rosas y nimios jazmines, por doquier saludando a la estación; con ese callado paso, sin apenas avisar, como la misma primavera, navegando en un mar de efigies, ilustraciones, de héroes y personajes a los que había que dar vida, para que permanecieran, se nos fue Nicomedes.

Tan de nuestra tierra se sintió, tan andaluz como el que más, que en ese empeño de ejercer de campesino a su manera, sembró sus vastos escenarios de subyugantes obras con las que más que rendir un homenaje a los prohombres locales les daba vida, tal era la perfección estética con que los modelaba. De becas y más becas, que hacían justicia a su intelecto de niño pobre, también de pensiones baratas, mal comer y noches en vela, se nutrió su adolescencia, trazando en luminosos estudios, con oníricos cinceles y gruesos martillos que desbarataban bloques de maciza piedra, aprendizajes de fuego. Y eso es algo que se nota en esa hoguera de vitalidad, de vigor que, cuando pudo llevar a la práctica sus sueños, colmaron de lustre y excelencia a la que, con el tiempo, sería su ingente producción artística.

Por azar inesperado, unos granos de esa fecunda siembra suya, de esa semilla, vino a germinar en Ronda, cuando un amigo, otro artista, con el que había compartido pupitre y amistad en la Escuela de Bellas Artes hispalense, Cristóbal Aguilar, elogiosamente habló de él a José María Prieto y a Francisco Garrido, que, inmersos en el histórico homenaje que dedicó la Caja de Ahorros de Ronda al celebre Rilke, se afanaban en hallar escultor que, con la creación de un monumento a la figura del checo, se recordara no solo el fasto de unos actos de proyección universal, sino la estancia del poeta en la ciudad.

Como pensamos retomar en otra ocasión la persona y vida de Nicomedes y de lo realizado en Ronda, nada más nos cabe que pensar que su adiós no es un adiós, sino un ¡hola, sabio maestro!, porque, aquí y allá, en rincones, colegios, calles y jardines que recorremos cada día, en cada faz, en cada gesto, en cada mirada de sus personajes, está la suya, saludándonos.