El proyecto de la almazara de Philippe Starck logra el consenso del PSOE, el PP, el PA y APR

Ronda sí albergará, finalmente, una almazara ecológica diseñada por el francés Philippe Starck, un arquitecto al que veneran una legión de seguidores en todo el mundo y que en España ya ha dejado su sello en Mallorca, en Puerto Adriano, y en Bilbao, en La Alhóndiga, a las que espera sumarse la ciudad del Tajo en los próximos años. El proyecto, que supondrá una inversión de alrededor de 18 millones de euros, por parte de la empresa, con origen rondeño, La Almazara LA Organic S. L. e inversores vinculados a ella (el banco de inversión GBS Finanzas), podría ser realidad en 2020, en terrenos que se ubican junto a la carretera entre Ronda y Cuevas del Becerro. En ellos se levantará una especie de cubo, con un gran cuerno, en alusión a la tauromaquia, que producirá aceite de oliva ecológico y divulgará la cultura del oro líquido y también la de España, Andalucía y Ronda. Así, habrá referencias a Goya, a Abad Ibn Firnás, un rondeño que probó 600 años antes que Leonardo Da Vinci una máquina voladora individual, a Goya y a Picasso, entre otros. El edificio contará con una altura de 25 y ocupará en torno a 50 por 50 metros en planta cuadrada, con una superficie total construida cercana a los 4.000 metros cuadrados.

Precisamente la altura ha sido el motivo para rechazar la actuación por parte de IU. Ésta contó, en el pleno del pasado lunes, con el visto bueno de todos los grupos políticos, esto es, PSOE, PA, PP y APR, a excepción de la citada formación que cuenta con dos ediles. En la sesión se aprobó modificar el PGOU para poder construir el edificio, ya que los terrenos en cuestión permiten actualmente una altura máxima de siete metros. «Esa altura (25 metros) no es la adecuada en el ámbito rural y por eso votamos en contra. IU sí ha tenido una asamblea con sus simpatizantes y militantes y por unanimidad se ha votado en contra de la almazara... el único pero que poníamos era la altura», explicó Francisca González, portavoz de IU en asuntos urbanísticos.

IU, que rompió así el consenso que se prevé al tripartito, conformado con el PSOE y el PA tras registrar una moción de censura para desbancar al PP de la Alcaldía, a la ex alcaldesa María de la Paz Fernández, en torno a los diferentes asuntos municipales, mantuvo su postura inicial respecto a la infraestructura. Cabe recordar que el proyecto de la almazara se presentó antes del cambio de gobierno y que éste fue rechazado en bloque por la oposición (antes APR, PSOE, PA e IU). Fernández gobernaba en minoría y el resto de los grupos le recriminaron sus formas y argumentaron, cuando ya se estaba cociendo la maniobra política, que no estaban de acuerdo con el convenio que ésta firmó con los promotores. APR, que lidera el ex alcalde Antonio Marín, cuestionó la viabilidad económica; y el PSOE y el PA mostraron dudas sobre el interés general del proyecto y sobre el acuerdo, sobre el que consideraron que obligaba al Ayuntamiento a tramitar la innovación en el PGOU. «Lo que hoy se trae aquí es el inicio de un expediente de innovación y en su momento se trajo un convenio con el privado. Para tramitar una innovación no es necesario un convenio. Me gustaría que en algún momento me explicase el porqué se hacía esta fórmula», dijo la alcaldesa, Teresa Valdenebro, en alusión a la líder del PP.

LAS FRASES María de la Paz Fernández Portavoz del PP «Hace un año y medio se votó en contra y se gobernó en contra de los rondeños» Antonio Marín Portavoz de APR «Ronda está muerta y ya está bien de que se nos pasen los trenes y más en época de crisis» Isabel Barriga Portavoz del PA «Lo hubiésemos apoyado como ahora, cuando las cosas se han hecho bien» Francisca González Portavoz de IU «Esa altura no es la adecuada en el ámbito rural, por eso votamos en contra» Francisco Márquez Concejal de Urbanismo «En este año se ha intentado aunar voluntades. El camino aún es largo» Teresa Valdenebro Alcaldesa «Lo que hoy se trae aquí es un expediente de innovación y antes, un convenio con el privado»

APR cambia de postura

El PP, aunque quiso dejar en el aire su apoyo a la almazara, finalmente, mostró su voto favorable en el pleno: «Votamos a favor antes, durante y después, el proyecto no ha cambiado», sentenció Fernández. No obstante, como se esperaba, su discurso arremetió contra el tripartito y tanto ella como sus compañeros llegaron a mostrar paneles con las fotos de Valdenebro, la portavoz del PA, Isabel Barriga, el de IU, Álvaro Carreño, y el concejal de Obras y Urbanismo, Francisco Márquez, entre otros, con declaraciones, extraídas de determinados medios de comunicación, con las que los citados anteriormente ponían en duda el proyecto, como, dijo, de Valdenebro, que «no aporta nada a la ciudad».

«El proyecto viene un año y medio tarde. Hace un año y medio aquí se votó en contra equivocadamente y se gobernó en contra de los rondeños. No había ninguna otra explicación. En el convenio venía claramente especificado que «en ningún caso vinculará al Ayuntamiento en el ejercicio de sus potestades» y que la empresa, La Almazara LA Organic S. L, asumiría la redacción de la innovación y los costes», recordó la popular que acusó al PSOE y al PA de cambiar de opinión y «poner los intereses partidistas por encima de los intereses de la ciudad». «Al PP se le hizo daño pero no consiguieron nada, porque le hicieron daño a Ronda», finalizó.

APR sí cambió de postura. En la sesión del lunes mostró su visto bueno al proyecto de Starck. Marín fundamentó su cambio de decisión en las reuniones «con primeros espadas» que se han llevado a cabo y, sobre todo, en la situación que en la actualidad vive Ronda: «Ronda está muerta. Ya está bien de que se nos pasen los trenes y más en época de crisis. Si hay alguien dispuesto a invertir en Ronda, puente de plata. El problema que tiene nuestra sociedad es el paro», declaró Marín que lanzó críticas a los ediles de IU: «Son los compinches de los ecologistas, gente que nos ha hecho daño. Aquí todo se ha hecho conforme a los informes técnicos favorables. Estamos sujetos a los expedientes administrativos y a los informes de los técnicos y no se votan las decisiones políticas... aquí parece que tenemos miedo», indicó, al tiempo que, sobre la almazara, manifestó que, a su juicio, el proyecto está incompleto sin un uso hotelero. «Tenemos que conjuntarnos más para los proyectos importantes para Ronda», añadió Marín que alabó públicamente la labor del edil de Urbanismo: «Ha sabido poner, digamos, a los astros un poco en fila», terminó.

Márquez, que también entró en polémica con la líder del PP, rechazó que se haya perdido un año y medio en la tramitación del proyecto: «En este año se ha intentado aunar voluntades. Miremos hacia delante, el recorrido aún es largo», dijo.

Por su parte, la portavoz de los andalucistas, que también polemizó con Fernández, de la que fue socia de gobierno, dijo: «He sido concejala de Urbanismo y a mí no se me pasó un informe municipal del proyecto. Lo hubiésemos apoyado como ahora, cuando se han hecho las cosas bien. Cuando uno quiere que las cosas salgan adelante, hay que conseguir el consenso».

100 empleos ya

La almazara cuenta con el visto bueno de la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, después de que desde la Alcaldía se solicitase un dictamen al respecto. La construcción estará &lsquoempotrada&rsquo sobre la pendiente del terreno por lo que desde la carretera entre Ronda y Campillos, donde se halla la finca en la que se levantará, con alrededor de 22 hectáreas, solo se verán unos siete metros.

La almazara intentará fomentar el cultivo ecológico del olivar, por lo que ya se han plantado en la zona unos 6.000 olivos, además de 1.000 encinas y pinos autóctonos. Para reducir su impacto, se usarán materiales reciclados y la construcción estará mimetizada con el entorno. Los promotores calculan que el impacto económico en diez años será de 50 millones y que la almazara, con un precio para la entrada de unos ocho euros, tendrá 100.000 visitas al año.

Los promotores, en un comunicado, agradecieron el apoyo al proyecto y dijeron que la tramitación urbanística será de al menos un año. Además, indicaron que los trabajos previos en la finca (plantación de árboles, derrumbe de construcciones y cerramiento, entre otros) han generado ya alrededor de cien puestos de trabajo.