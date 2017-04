«Creo que es el Cristo más hermoso que ha salido de mi taller»

Ha sido el responsable del estreno más importante de la Semana Santa de Ronda en este 2017. El escultor de Vélez-Málaga Israel Cornejo nos cuenta sus vivencias y emociones en los trabajos de realización de la nueva imagen de Cristo Resucitado que la Hermandad del Santo Entierro de Ronda procesionó por primera vez este pasado Domingo de Resurrección, junto a la Virgen de Loreto.

Con 38 años de edad, toda una carrera por delante y un sinfín de imágenes que llevan su firma, este escultor se adentró profesionalmente en la ciudad del Tajo gracias a la ejecución de las imágenes de San Juan y María Magdalena que procesionan cada Viernes Santo en la Sacra Conversación del palio de la Virgen de la Soledad y que tan buenas críticas le valieron

¿Cómo surge el encargo del nuevo Cristo?

«La sustitución de una imagen es algo tan delicado como el trasplante de un corazón»

«Lo más difícil de conseguir ha sido la expresión del rostro, que es lo que engancha al público»

Creo que viene de la mano de un encargo que la hermandad me hizo años atrás, cuando realicé el San Juan y la María Magdalena que acompañan a la Virgen de la Soledad en la Sacra Conversación en su trono procesional del Viernes Santo. La cofradía en ese momento quedó muy contenta y se inicio así una amistad en la que siempre se ha mantenido el contacto. Tiempo después se barajó la posibilidad de hacer un nuevo Cristo Resucitado. Desde el primer momento ellos tuvieron claro de que me encargase yo del trabajo porque encajo bastante bien en el estilo y en el gusto de la cofradía.

¿Te dio alguna pauta la hermandad o creaste de forma libre?

La hermandad siempre te impone unas pautas. En este caso en concreto, además, se trataba de sustituir a un Cristo Resucitado que ya llevaba muchos años en Ronda -desde tiempos de la posguerra- y la hermandad tenía un miedo lógico al cambio de su titular. La sustitución de una imagen es algo tan delicado como el trasplante de un corazón en el que lo estás sacando de un cuerpo para meterlo en otro nuevo, y la gente tiene que ir reaccionando a ese nuevo corazón, a ese nuevo motor, que en este caso es el titular de una hermandad.

¿Cuál es la importancia del boceto?

En este caso fue un mero trámite. Había que presentar algún ejemplo para que los hermanos lo aprobaran y se hicieran un poco a la idea. Ellos querían un Cristo con la mano alzada, el estandarte, criterios que se han ido respetando pero adaptándolos a mi modo de ver. Por ejemplo, la posición del brazo la he dulcificado sin que sea tan agresiva. En general han confiado ciegamente en mi criterio. Ellos también han puesto sobre la mesa el suyo propio, y entre todos hemos ido adaptando pareceres para obtener el resultado final en una perfecta conjunción de ideas.

Descríbenos al nuevo Cristo Resucitado...

Las imágenes de Cristo Resucitado en Andalucía presentan una iconografía difícil y no suelen ser tallas muy devocionales. Son imágenes frías, muy esculturales, que no llegan a transmitir como un cautivo o un crucificado. En el nuevo Cristo Resucitado he querido transmitir la hermosura de un hombre de 33 años que se ha sobrepuesto a la muerte y acaba de resucitar. Un reflejo de la serenidad y la alegría que debe desprender una imagen de Dios en un momento glorificado como la Resurrección. Todas esas características se recogen en la imagen de un Cristo erguido que se presenta andando, con una postura relajada y alejada de todo aspaviento o teatralidad. Está dotado de un paño de pureza de tela real, es decir, que no está esculpido, consiguiendo en general una gran elegancia.

¿Cuánto tiempo has tardado en realizarlo y qué ha sido lo más difícil de conseguir?

Las conversaciones se iniciaron tras la Semana Santa del año pasado, en los primeros meses de verano. Me desplacé a Ronda, donde sacamos en claro una primera idea, se firmó el encargo, se solucionaron trámites burocráticos como el permiso del Obispado para sustituir a la imagen y todas aquellas cuestiones que fueron pertinentes. Es un trabajo que se ha realizado en un tiempo récord y en el que no ha habido posibilidad de recrearse mucho porque se quería que estuviera a tiempo para la Semana Santa de este año. Lo más difícil de conseguir ha sido lograr la expresión del rostro, que es lo que tiene que captar el público y es lo que va a enganchar, el rostro del Señor.

¿Qué te resulta más cómodo, realizar una imagen desde el dolor o con aspecto glorioso?

Depende de la iconografía. Influyen muchos factores, desde la hermandad, el estrés que como artista tengas en un determinado momento y, aunque soy un escultor que estoy más prodigado en hacer vírgenes, para mí ha sido un auténtico placer realizar esta imagen del Señor. Me he sentido absolutamente realizado.

¿Estás satisfecho con el resultado del Cristo?, ¿y la hermandad?

Mucho. Es la primera vez que realizo esta iconografía de un Cristo Resucitado y hemos acertado hasta el punto de que creo que es el Cristo más hermoso que ha salido de mi taller. Todo el mundo que lo ha visto le ha gustado, e incluso los entendidos en arte me han dicho que la expresión del Cristo es bastante bonita. En la Hermandad del Santo Entierro han quedado muy contentos.

Para esta Semana Santa también llevaste acabo trabajos de mejora para las imágenes secundarias que ha adquirido la Hermandad de la Pollinica de Ronda para el misterio del Cristo.

Se trata de dos niños hebreos que pertenecían a la Hermandad de la Pollinica de Vélez-Málaga y que tenían en desuso, tras el cambio de trono del Cristo y el misterio que se está ejecutando. No obstante, les tenían mucho cariño y no se los querían vender a cualquiera. Yo he hecho de intermediario junto al párroco, Juan Carlos Millán, para que finalmente la hermandad rondeña los adquiriese por un precio razonable. Luego, en mi taller se le han hecho trabajos de mejora para retocarlos y adecentarlos.

Además de imaginero también actúas como vestidor, ¿vale un artista para todo?

Lógicamente no. Hay artistas que tienen mano para unas cosas y otros para otras. En mi caso, como escultor, el vestir una imagen forma parte del proceso de presentación de la obra para que se interprete del modo en el que yo tenga esa visión de la imagen. Es cierto que hay muchas hermandades que cuentan conmigo para vestir a sus dolorosas, e incluso puedo montar un altar de cultos o poner flores, pero, por ejemplo, no sé bordar.

Ante una obra siempre surgen los adeptos y detractores. Este año has sido el creador del gran estreno de la Semana Santa de Ronda, ¿cómo te influyen las críticas?

Siempre que sean constructivas, bien. Las leo o las oigo, las interiorizo en mi cuerpo y luego las analizo con mi conciencia. Después están las destructivas, que las encajas según el grado de maldad con el que las hagan. Por norma general a mí me tratan bien.

¿Cuál es el sello de Israel Cornejo?

No sería el más indicado para hablarte de eso. En mi obra busco la dulzura, la belleza y una mezcla de entre lo mejor de las escuelas andaluzas. Tiro mucho hacia las escuelas granadinas, me gusta mucho la dulzura de las vírgenes de la escuela malagueña y tampoco descarto la escuela sevillana aunque es algo más agresiva.

¿Has realizado ya tu obra culmen?

Todavía no ha llegado. Hasta el último aliento, los artistas nos morimos creando y aprendiendo. Considero que aún es muy pronto y con mis 38 años necesito seguir formándome. Tengo obras muy bonitas, sobre todo vírgenes que la gente las aplaude mucho, pero realmente creo que aún está por llegar.

Además del Santo Entierro, ¿qué conoces de la Semana Santa de Ronda?

Casi todas sus hermandades. Conozco a la Virgen de la Paloma de Juan Ventura, que fue uno de mis maestros y con el que guardo una buena amistad. El Cristo de la Sangre y la Virgen del Mayor Dolor creo que son de las mejores imágenes que hay en Ronda, entre otras, como el Ecce Homo, que me encanta.