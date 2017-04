Los usuarios de La Quinta podrán seguir utilizando las instalaciones en mayo

Los mil usuarios del centro deportivo La Quinta de Antequera podrán seguir acudiendo en mayo a sus clases y pistas deportivas, ya que el administrador concursal de Antesport, Ramón Botella, así lo ha comunicado al Ayuntamiento, tras la polémica del último mes en la que anunciaban el cierre por la deuda de 3 millones de euros. La misma comunicación la recibieron los trabajadores por la que «el centro va a continuar con su actividad habitual hasta recibir nueva orden». En el escrito desvela que están «funcionando con normalidad y no está previsto el cierre el día 2 de mayo», como habían difundido por redes sociales. Antes, el Ayuntamiento comunicó el miércoles no tener «comunicación oficial del cierre», considerando que el anuncio del cierre «se debe a una estrategia de presión por parte de la empresa concesionaria» que pretende rescindir la concesión y que el consistorio asuma su deuda de 3 millones de años.

No obstante, el problema no está cerrado. Antesport quiere rescindir la concesión y que el Ayuntamiento asuma el préstamo de su construcción y su deuda. Mientras que el consistorio se niega, ya que considera que el anterior equipo de gobierno no tenía que haber avalado la operación y que si tienen mil socios con sus cuotas mensuales, hay capacidad suficiente para pagar el préstamo.