Un exclusivo viaje a lo más profundo de Málaga

Ardales tiene un secreto. Un secreto conocido a nivel internacional, pero preservado como un tesoro. La Cueva de Ardales encierra millones de historias y años entre sus altos techos y sus húmedas paredes. Un lugar kilométrico donde el hombre prehistórico encontró refugio y al que, hoy en día -desde 1821, acuden investigadores venidos de diferentes países del mundo para seguir conociendo sus misterios. Al estar amparada por la legislatura europea -es el único yacimiento de este tipo que pertenece al Itinerario Cultural ‘Caminos del Arte Rupestre’-, su número de visitas está restringido a quince personas al día. Además, para su mejor conservación, la cueva no está adaptada al humano moderno (no hay barandillas ni lámparas, solo focos que se encienden en caso de emergencia).

Pedro Cantalejo es, quizás, el arqueólogo que más sabe del yacimiento en todo el mundo. Su primera visita a la cueva “fue en 1981”, explica satisfecho. En el interior de la gruta hay varias láminas con fotografías que conmemoran a las decenas de historiadores e investigadores que se dedicaron a descifrar el lugar. En una de ellas, un joven Cantalejo en blanco y negro sonríe a la cámara. De camino a la cueva, el experimentado arqueólogo explica que no se trata de “un lugar turístico”. “Es un paraje cultural, por eso no podemos permitir que vengan más de quince personas al día”. No solo existe esta restricción numérica, sino que a lo largo de la semana hay dos días en los que la cueva no abre, “para no saturar el lugar”. Una vez en la puerta del yacimiento, Cantalejo coge un casco con una linterna frontal y un par de focos portátiles. Al abrir la puerta, una escalera se sumerge en la oscuridad de la roca viva. No hay luces. “Esto se conserva tal y como estaba hace millones de años, nosotros sólo somos visitantes”.

En la imagen superior, acceso a la cueva. Junto estas líneas, detalles del interior. / F. Torres

Ya en el interior, la temperatura no es ni fría ni caliente, pero la humedad hace que salga vaho al respirar. “Hoy está al 92%”, explica el arqueólogo, que inmediatamente comienza a señalar de un lado a otro: “Aquí hay restos de un enterramiento”, dice, mientras señala con un puntero láser. Las linternas y los focos tintinean sobre las estalactitas y estalagmitas, haciendo brillar el cuarzo de las paredes y perdiéndose en las grandes distancias de la cueva. “En algunos niveles hay una altura de treinta metros, y el lugar tiene casi dos kilómetros de longitud”.

En las visitas, que duran en torno a dos horas y media, Cantalejo enumera las maravillas de la cueva con la misma emoción que el día que las descubrió. Frente a la conocida como la mano en negativo, cuenta que “solo hay 32 yacimientos prehistóricos en el mundo con ilustraciones de este tipo”. Una roca pintada de negro deja ver la huella de una mano sin pigmentar, que se mantiene así desde hace más de 30.000 años. Más abajo, las marcas de los dedos de varios niños en color ocre componen uno de los mayores misterios del lugar. “Una capa cristalina ha crecido por encima de las pinturas, por lo cual todavía no podemos precisar a qué periodo pertenecen, pero se está trabajando en un sistema para averiguar la fecha de la formación mineral”. El viaje por el interior de la montaña continúa, y también es posible contemplar los trabajos arqueológicos en diferentes puntos, en los que se aprecia cómo se datan los tipos de suelo en pequeñas excavaciones. El paso de los millones de años de antigüedad del yacimiento se deja ver en los tipos de roca y en las formaciones de estalactitas y estalagmitas. Numerosos restos ayudan al visitante a ver en un mismo punto el constante ir y venir de las décadas.

Visitas

Para ser testigos del yacimiento hay listas de espera de dos meses. “Si esto fuera un lugar turístico las colas serían de dos años”. Para reservar hay que llamar 952458046 o escribir un mail a patrimonio@ardales.es solicitando la visita. El horario es de 10.30 a 13.15 aproximadamente. Desde abril a octubre, ambos inclusive, habrá un segundo grupo de 15 personas máximo, los viernes y sábados por la tarde, ya que en esos meses la ventilación de la cueva permite aumentar cupo. El precio de las entradas es de diez euros para los adultos y cinco para los menores de cinco a doce años. La vista está restringida a menores de cinco años y mayores de 75. Al no estar habilitada turísticamente, es obligatorio el uso de casco y calzado de montaña.