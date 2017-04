Ronda impulsa la construcción de una almazara diseñada por Philippe Starck

El Ayuntamiento de Ronda impulsó anoche la construcción de una almazara ecológica diseñada por el francés Philippe Starck, un proyecto promovido por la empresa, con origen rondeño, La Almazara LA Organic S. L. e inversores vinculados a ella que desembolsarán alrededor de 18 millones de euros. La actuación, que ya fue rechazada antes de la moción de censura registrada por el PSOE, el PA e IU, contra el PP, que gobernaba en minoría, contó con el visto bueno de toda la Corporación, a excepción de IU, uno de los socios del tripartito. Al respecto, su portavoz, Francisca González, esgrimió que «seguimos pensando que esa altura no es la adecuada en el ámbito rural», dijo. Cabe destacar que la almazara prevé una altura de 25 metros y que ayer se aprobó iniciar la tramitación de una innovación en el PGOU que permita su construcción tal y como ha sido concebida, ya que en los terrenos en los que se prevé, junto a la carretera entre Ronda y Cuevas del Becerro, la altura máxima es de siete metros.

El líder de APR, Antonio Marín Lara, que inicialmente cuestionó la viabilidad económica del proyecto, votó a favor e insistió en que «Ronda está muerta y no se puede permitir dejar pasar más trenes. Nosotros no vamos a poner chinas, no vamos a hacer un tapón a la ciudad», reiteró.

La portavoz del PP, y ex alcaldesa, María de la Paz Fernández, defendió el proyecto, sobre el que insistió en que es el mismo que antes de la moción; y dijo que «Ronda ha perdido un año y medio» en la tramitación. Acusó el tripartito, que votó en contra de un convenio entre el Ayuntamiento y los promotores, presentado por el PP, de «poner los intereses partidistas por encima de los intereses de la ciudad». «Ronda no se puede permitir perder este proyecto», expresó. Fernández fue especialmente dura con IU, que, cuando ella gobernaba, le recriminó el «urbanismo a la carta», y con el PSOE y el PA por, dijo, cambiar de opinión.

La alcaldesa, Teresa Valdenebro , el edil de Obras y Urbanismo, Francisco Márquez, y la portavoz del PA, Isabel Barriga, defendieron la almazara de Starck que se concreta en una especie de cubo que, además de producir aceite de oliva ecológico, encerrará la cultura y la historia de Ronda y de Andalucía, con referencias a Goya y a la tauromaquia (contará con un gran cuerno), entre otros. En España, Starck dejó su sello en Mallorca (Puerto Adriano) y La Alhóndiga (Bilbao).