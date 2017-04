Una Semana Santa brillante en Ronda

Había ganas en Ronda de Semana Santa y eso se notó en las calles abarrotadas y en el importante número de nazarenos que han participado en las estaciones de penitencia durante la pasada Semana de Pasión en Ronda. Al ser sondeados los respectivos hermanos mayores de las hermandades y cofradías de la ciudad del Tajo por el balance personal de estos días, todos coinciden en que ha sido una Semana Santa «brillante».

El sentir cofrade de los rondeños estuvo latente desde las vísperas de la Semana Santa con la primera de las citas, el Viernes de Dolores. Desde la iglesia de Santa Cecilia partió el vía crucis de Jesús Cautivo y la Virgen de la Salud. Un transitar muy especial el de esta edición al tratarse de la primera salida procesional de la Dolorosa que ha realizado recientemente el imaginero Juan Manuel Montaño. Tras ese pequeño anticipo que sirvió de prólogo de la Semana Mayor llegó el ansiado Domingo de Ramos y el inicio oficial de la Semana Santa de Ronda. La mañana amaneció espléndida y con todo apunto en el Barrio de la Dehesa. La salida de este 2017 tuvo un gusto especial por dos razones: por un lado, hay que recordar que el año pasado la Pollinica fue la única cofradía de Ronda en no procesionar por las inclemencias del tiempo, y por otro, porque se han añadido dos nuevas figuras al misterio de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén. «Hemos querido incorporar dos hebreos a los pies del Cristo para que el paso fuera más completo. Ya en otra ocasión habrá otros proyectos para la Virgen que esperamos que lleguen pronto. Con la salida de este año estamos muy contentos aunque hubo que hacer algún cambio en el itinerario de vuelta por el viento», argumenta el hermano mayor de la Pollinica, Luis Alberto García. Entre los estrenos que se esperan para esta cofradía en 2018 se contempla un palio de malla para la Virgen de la Paloma, como ya adelantó hace meses este periódico. La tarde comenzó igualmente calurosa, y &lsquoel barco de San Cristóbal&rsquo con Jesús del Prendimiento navegó con mucha maestría entre las calles de un barrio que siempre se entrega. Tras él, el paso de la Virgen del Rosario, que estrenó manto azul pavo real y candelabros de cola. «Es un día que esperamos con muchas ansias, es un privilegio tener a estos titulares y a estas dos cuadrillas que hacen hermandad», aseveran miembros de la junta de gobierno de la cofradía. La noche se cerró con los Gitanos. El olor a romero es una impronta esperada de esta cofradía que como según reconoce su hermano mayor, Rafael Muñoz, «salimos siempre a disfrutar y a bendecir a Ronda con nuestro Manué y su madre de la Amargura».

El Lunes Santo ofreció una jornada primaveral y es que este año la lluvia ha sido, afortunadamente, la gran ausente. La Hermandad del Huerto se presentó ante los rondeños con un resurgir que deja atrás, y sin apenas secuelas, el tremendo incendio que sufrieron en la Cuaresma de hace dos años en su casa de hermandad y en donde perdieron gran parte de su patrimonio. Con ilusiones renovadas, Jesús Orando en el Huerto salió a la calle junto al Ángel Confortador y los tres discípulos de su misterio -Juan, Pedro y Santiago-, obra de Manuel Madroñal. La primera chicotá de María Santísima Consuelo de las Tristezas fue bajo los sones de &lsquoCaridad del Guadalquivir&rsquo, como ya es toda una tradición. «El pueblo de Ronda nos espera cada Lunes Santo, nos miman y nosotros no les defraudamos. Todo ha ido muy bien», argumenta el hermano mayor del Huerto, José Luis Gamarro.

El ecuador de la Pasión

Tras el vía crucis del Martes Santo organizado por la Agrupación y que recorrió el casco antiguo de la ciudad desde la iglesia de Padre Jesús hasta Santa María, el testigo lo cogió la Hermandad de la Columna inaugurando el Miércoles Santo y llenando la ciudad de Ronda de Esperanza. «Ha sido un Miércoles Santo que he vivido con mucho sentimiento. Una vez más me quedo con la petalada a la Virgen de la Esperanza que por cuarto año consecutivo realizó la Juventud Cofrade de la Columna», afirmó el hermano mayor de la Columna, Alfonso García, quien tuvo una salida procesional especialmente emotiva tras el fallecimiento de su padre. Tres golpes secos en la puerta de la Colegiata de Santa María a la voz de «¡Silencio!» dieron inicio al cortejo procesional del Cristo de la Sangre. La luz de los cirios y de los arbotantes del trono junto al desgarrador arrastre de las cadenas configuraron una estampa llena de recogimiento. «La salida es de los momentos más llamativos de nuestra hermandad, algo que todo el mundo espera cada Miércoles Santo y que nos caracteriza», añade el hermano mayor del Silencio, Diego Cañestro.

Se dice en el refranero español que hay tres días en los que brilla más el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y Día de la Asunción. La ciudad del Tajo amaneció exultante en un Jueves Santo lleno de contrastes. Miles de rondeños y visitantes se congregaron en una ciudad del Tajo en la que la ocupación hotelera presentó muy buenos datos. Al igual que el año pasado, la Vera Cruz se posicionó como la primera hermandad en hacer estación de penitencia en la jornada, por delante del Ecce Homo. Una medida adoptada en consonancia con la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Ronda para evitar así el tapón en la zona del casco antiguo que se producía en años anteriores. «Parece que esta nueva posición ha mejorado en parte los problemas que se producían con la coincidencia de las dos cofradías en la misma zona. Nuestra estación de penitencia no ha sufrido contratiempo alguno y todo fue según lo esperado», añade el hermano mayor de Vera Cruz, Francisco Pérez Rojas. El recogimiento marcó la salida del Señor del Perdón que abraza la Santa Cruz y tras él, su madre, la Virgen de las Penas. La música de capilla y la escolanía de voces blancas de la propia hermandad que interpretó piezas del siglo XVIII dotaron de especial encanto a la cofradía, sobre todo a su paso por calle Tenorio. Y de la sobriedad, al fervor legionario en los alrededores del santuario de María Auxiliadora para ver a la Hermandad del Ecce Homo. Ha sido sin duda una de las procesiones más esperadas y emotivas del 2017 por todas las adversidades que se han vivido en el seno de la cofradía en el último tiempo, y que a punto estuvo de poner en peligro su procesionar por las calles de Ronda. Con sones de La Legión, el Cristo de la Buena Muerte fue portado por los caballeros legionarios, seguido por el andar elegante de Nuestro Señor Ecce Homo y Nuestra Señora del Buen Amor que, aunque esta vez no llevaron acompañamiento musical, no les faltó la ovación y reconocimiento de un público que no les dejó de arropar. Momentos muy emotivos los vividos en los instantes previos a la salida, con palabras muy sentidas del consiliario de la hermandad, Salvador Guerrero, quien no dudó en alabar el esfuerzo de los hermanos que con empeño pusieron a la cofradía en la calle. También acudió a María Auxiliadora el presidente de la Agrupación, Jorge García, para brindar su apoyo a la cofradía. «Han sido momentos delicados, pero una vez que vemos como está todo excelentemente preparado y que se puede realizar la estación de penitencia, se vive todo con responsabilidad y emoción», declaró Luis Candelas en calidad de Comisario del Ecce Homo y cuyo compromiso con la Hermandad del Señor de la Escala le impidió hacer estación de penitencia con su Cofradía de la Vera Cruz al coincidir ambas corporaciones en día y hora. «Fue algo en lo que no caí al aceptar este cargo, pero al menos sí que pude compartir un ratito con mi hermandad en Santa María. Además, para mí, Dios es el mismo tenga la advocación que tenga», matizó Candelas. El encuentro de los tres titulares de la Hermandad del Ecce Homo en la plaza de España, con la luz de las antorchas y el canto de La Legión con el &lsquoNovio de la muerte&rsquo fue uno de los momentos más esperados del público. La jornada se cerró en el Barrio de Padre Jesús, con el Señor de Ronda y la Virgen de los Dolores. A destacar la salida de los dos pasos desde el pórtico lateral de la iglesia y su subida por la empinada calle Santa Cecilia. «Es una noche en la que Ronda se vuelca con su Cristo y su Madre. Además, este año es especial por el 75.º aniversario de la bendición del Señor. Recordamos que por tal efeméride el Cristo volverá a salir en procesión extraordinaria el próximo 24 de junio», afirmó el hermano mayor de la cofradía, Alejandro Rey.

Luto en Ronda

El Viernes Santo trajo consigo el luto por la muerte del Señor. De nuevo con la mirada en Santa Cecilia, la Hermandad del Cristo de los Remedios y la Virgen de las Angustias abrió una jornada en la que salieron tres hermandades. A las 12.00 horas se puso en la calle la cruz de guía de la hermandad trinitaria. La belleza del grupo escultórico del imaginero sevillano Castillo Lastrucci deslumbró un año más durante su estación de penitencia. «Este año hemos tenido la suerte de que una de nuestras titulares haya protagonizado el cartel oficial de la Semana Santa de Ronda realizado por la rondeña Dolores Lobato», matizó el hermano mayor de las Angustias, Andrés Terroba, quien también destacó que la hermandad quiso que este pasado Viernes Santo la campana del Santísimo Cristo de los Remedios luciera un lazo rojo y azul -los colores trinitarios- a petición de Solidaridad Internacional Trinitaria (SIT), en apoyo a los perseguidos a causa de su fe en Cristo con el lema &lsquoOración por los cristianos perseguidos&rsquo. Por su parte, el barrio de San Francisco volvió a volcarse con la hermandad oficial de Ronda, el Santo Entierro. Campanas de luto precedieron a Nuestra Señora de la Soledad, que paseó con la mirada al cielo, cabeza inclinada y desconsuelo por la muerte de su Hijo. La acompañaron San Juan Evangelista y María Magdalena en la Sacra Conversación. «Todo fue bien, excepto el descuelgue de una de las bambalinas laterales del palio en pleno recorrido y que para evitar incidentes decidimos quitar», aseveró el hermano mayor, Antonio López. Y del barrio de San Francisco a la iglesia de la Merced. María Santísima en la Soledad puso el broche a la jornada del Viernes Santo. Tras la dificultosa maniobra de salida del trono de la titular que encuentra delante del templo una amplia escalinata, la Dolorosa acudió a su cita con Ronda. «Parece que el adelanto en el horario de salida que venimos realizando en los últimos años hace que vayamos más acompañados de público y nos recojamos menos tarde, algo que se agradece», apuntó el hermano mayor de la Soledad, Manuel Gazaba.

Resurrección de Cristo

«¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado», reflejan las sagradas escrituras. La iglesia del Espíritu Santo fue escenario de la salida de Cristo Resucitado y la Virgen del Loreto. La alegría y el color dieron paso a una mañana que puso el broche a una semana espléndida. Las marchas alegres, los vítores a los titulares y la amplia participación de pequeños fueron la tónica general de una estación de penitencia muy esperada este año por el estreno de la nueva imagen de Cristo Resucitado realizada por el imaginero Israel Cornejo y que estuvo acompañado por la imagen de María Magdalena. «Se trata del mayor estreno de la Semana Santa de este año. Estamos muy contentos con el resultado final de la talla y parece que a los rondeños les ha gustado», afirmó el hermano mayor, Antonio López. Desde la Agrupación se hace un balance muy positivo con las salidas procesionales de todas las hermandades. «Nuestra Semana Santa va cada día a más y eso se nota. El cambio del año pasado en el acceso a la carrera oficial por calle Molino -tramo cuyos asientos se han puesto a la venta por primera vez este año- se ha visto consolidado, y refleja que ha sido todo un acierto. En general, el grado de satisfacción de esta Semana Santa es muy alto», apuntó el presidente de la Agrupación, Jorge García. Una Semana de Pasión de la que ya solo queda el recuerdo y el inicio de una nueva cuenta atrás para el Domingo de Ramos de 2018.