PINTADAS DE NIÑOS BIEN, PINTADAS DEL HAMBRE

Como signo negativo de la actualidad local, ha sido noticia en las últimas semanas un tema que no es de nuestros días, ni, desde luego, exclusivo de nuestra ciudad, pero para no traspasar los límites en los que nos movemos a la que nos atañe nos referiremos.

El malestar derivado de unas pintadas con trazas de políticas en calles y rincones privilegiados de Ronda, cualquiera que sea su origen, de exaltación de ideales o de simple mofa de las buenas costumbres, es decir, la de hacer daño por hacerlo, amparado en las sombras que da el anonimato (y más nos inclinamos por esto) nos da pie para referirnos a otros lugares donde es ingente la concentración de esas pintadas: las que afean la mirada y el caminar de uno de los sitios más visitados y hermosos como es el del trayecto del Paseo de los Ingleses, que ni decir tiene que ya no es solo recreo de británicos, sino de una gran parte de las razas que pueblan el mundo.

Una consideración, esta última, que a nadie escapa y que sería motivo más añadido para gozar de un cuido que no vemos, puesto que el paseo, desde su inicio hasta su finalización, se ha convertido en cortijo sin dueño; bueno, nos expresamos, mal, puesto que sus amos son un puñado de niños de papá que a su capricho, en muros, asientos, paredes, miradores, árboles, suelo y en cualquier superficie, lo tienen tan poblado de necedades en forma de letreros, que no produce más que pena. Las largas parrafadas y la buena letra y útiles empleados dan fe de la total impunidad con que los realizan y el empeño puesto en que otros los imiten.

Desde hace años (y a la vista están los continuos destrozos, que irán a más, si no se pone remedio) viene demandando la Alameda una vigilancia, si no permanente, al menos circunstancial, que algún temor o alguna prevención ponga en la actividad de los que vienen a mermarla en su universal fama y belleza; pero no parece que sea apartado prioritario o que llame la atención de los que nos gobiernan.

Retomando el tema de las pintadas como forma de protesta, llamativo es que quien más derecho tienen a ellas, los pobres, los olvidados de todos los gobiernos habidos y por haber, no las lleven a cabo. Y en este sentido, nos viene a la memoria y que ni pintado un caso ocurrido en 1857, con el general Narváez en el poder y que por su singularidad copó páginas en la prensa extranjera de la época:

Se daba cuenta de la detención por la Guardia Civil de dos hermanos de catorce y quince años respectivamente que habían sido conducidos a la cárcel rondeña, en la que el padre, un tío y el abuelo de ambos, todos con el apellido Castro, llevaban dos meses recluidos, bajo la acusación de haber realizado con tiza unas pintadas en un pueblo no especificado de nuestra Serranía.

Lo que vino a dar mayor relieve a una noticia que ya lo era fue que el único miembro en libertad de la familia, un niño de siete años, se llegó a la cárcel implorando que en ella lo metieran, que, para no estar solo, allí quería estar con los suyos.

Apareció la noticia, junto con otra más amplia en la que se escribía de la reforma de nuestra Constitución, en el periódico inglés ‘The Times’ de fecha 22 de julio de 1857.