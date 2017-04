La falsa oferta de empleo en Antequera que ha desbordado a la Asociación de espina bífida

Desde hace tres días el teléfono de la Asociación malagueña de espina bífida echa humo. Literal. Su vicepresidenta, Ana Ruiz, asegura que no deja de responder llamadas de gente buscando trabajo. Y, lo peor de todo, en una oferta de empleo absolutamente falsa. El bulo -que se ha extendido como la pólvora para desgracia de esta organización- mantiene desbordado al personal de este centro, situado en la calle San Juan Bosco. "Desde el lunes es horroroso. El teléfono no deja de sonar en todo el día y tenemos la bandeja del correo electrónico llena", afirma Ruiz. ¿El culpable de toda esta sobrecarga de trabajo? Un mensaje que circula por Whatsapp y redes sociales en el que se pide ayuda ciudadana para localizar a un enfermero interesado en irse de campamento con niños supuestamente de este colectivo: "Si conocéis alguna enfermera/os que se quiera ir de campamento con la asociación de niños con espina bífida del 31/7 al 4/8 a Antequera con gastos pagados, seguridad social y sueldo el teléfono es 628571504. Pasarlo a ver si alguien le interesa si no encuentran a nadie no se puede llevar a cabo el campamento .Gracias".

Un llamamiento que es un mero bulo. "Sin razón de ser", como se quejan desde la asociación afectada. Y es que no solo no tiene ninguna base real sino que, lo que es peor aún, les está quitando tiempo para atender otras cuestiones verdaderamente importantes en la organización por no hablar de que juega con la necesidad de trabajo de muchas personas. "No entendemos nada. Ni estamos organizando ningún campamento, ni tenemos previsto actividad alguna en Antequera. Nos da pena que nos llamen tantos enfermeros queriendo ayudar y conseguir un empleo. Es un daño gratuito", sostiene Ana Ruiz. Desde este colectivo recuerdan que el año pasado la asociación de espina bífida de Sevilla sí que lanzó un petición similar reclamando personal para atender una de sus actividades, "pero este año no lo han hecho y nosotros tampoco, es totalmente falso. De hecho el teléfono que dan ni siquiera existe", aclaran.