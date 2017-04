ISIDRO, UN VIAJERO QUE NUNCA CEJA

Castellanos hay por aquí, donde vivimos, que, como los de su sangre, bien pudieron llegar a estas escabrosas tierras blandiendo rodelas y portando airosos yelmos, miembros de huestes conquistadoras, dispuestos a trepar con la presteza y sigilo de arácnidos por escalas y gruesas murallas, para dejar claro quién mandaba en una ciudad que si no era la suya, y ni siquiera entonces de los de su raza, pero que lo iba a ser ya con carácter definitivo.

Si no con aceradas espadas, atronadores mosquetes y cegadoras armaduras de feroz guerrero, (que no creemos que, de ningún modo, le sean propias a su idiosincrasia de netos perfiles pacifistas), sí que con indómito espíritu conquistador de la moderna era, el bueno de Isidro García Sigüenza, arribó hace ya una pila de años a nuestros serranos lares, con la clara idea de lo que él entendía por conquista soberana, y a cuerpo descubierto, además: conocer palmo a palmo el terreno, el de su ya adquirido hábitat, y el aledaño, más el sugestivo que se abría tras éste, y luego el siguiente, y el de más allá, después…

Y así, durante el tiempo libre que le dejaba sus funciones educativas, inculcaba en alumnos de tierna edad el amor al terruño, al mundo circundante, a cuanto florecía, o había florecido en él, dentro de una equilibrada escala que partía del hombre, pasando por el animal y vegetal para detenerse en el más diminuto de los que lo pueblan.

Desde ese punto de vista, que algunos compartimos, la conquista se disfraza de viaje, o, con más propiedad, tal vez a la inversa, adquiriendo aquél su más noble sentido, ya que se torna en conocimiento, el más lato, el más ancestral, eficaz y sencillo de todos: si conoces el valor del suelo que pisas y quien lo holla, mucho tienes ganado, y con poco o nada de esfuerzo, porque es un libro abierto la naturaleza, cuando con detenimiento se la observa, para acabar, no solo encariñado con ella, sino sugestionado, embobado.

Obcecado practicante de esa gozosa filosofía de caminar y ver, de aprender y soñar, es, Isidro, uno de los pocos viajeros con alma de romántico cuño, al que más bien importa un bledo cuánto han ganado los sufridos campos con la modernidad, si no es comprobar lo mucho que han perdido. Haciendo suya la más genuina y provechosa manera de viajar, la de partir para nunca llegar, porque siempre habrá más allá algo nuevo que desvelar a los sentidos, tan impenitente viajero es, que durante meses, al estilo más antañón, extraviado anduvo, más de cinco y más de diez, sabiendo que lo hacía, por vericuetos y breñas, por altaneros y adormilados pueblos; por cañadas reales, que han dejado de serlo, oyendo injustas imprecaciones por ello; echándole en todo momento un pulso a los días, al despertar de su amaneceres y demorando más que el astro rey, su nocturno descanso.

Y si a lomos o acompañando el sosegado caminar de su entrañable mula Molinera hasta Gibraltar, o a las puertas de Granada o Sevilla de este modo consiguió alcanzar, cuando el animal, un pedazo ya del alma de su amo, no hace mucho murió, tras el llanto de unas semanas, y el pinchazo en el corazón del recuerdo que nunca se va, aún ánimos tuvo para por cielo y tierra buscar otra fiel descendiente de la que tan bien y con admirable afán le había servido. No fue fácil la empresa, pero una vez hallada la heredera, una nieta, hasta un rebaño de cabras le fue necesario adquirir para que su actual propietario la vendiera.

Pero, corto nos quedamos, porque de muchos más viajes, del alma todos, se compone la vida de Isidro; y renglones y más renglones, necesitaríamos para dar una completa idea de sus plurales actividades, que nada más que loas merecen: a la luz de la verdad ha sacado libros que en su conjunto vienen a dar una razón a sus vagabundeos por aquí y por allá, y a sus charlas con campesinos y aldeanos, de nuestras cosas, de nuestras gentes, de nuestras costumbres, también de nuestros malhechores... Y aferrado, como siempre, como si su estado laboral no fuera el de jubilado, a su profesión, la de maestro, ejemplar maestro, se desvive por transmitir conocimientos, publica cuentos para colegiales, con subyugantes historias, con viajes, de los suyos y de los demás; y ayuda a corregir ejercicios, echando una mano a sus colegas en activo; y emprende cruzadas para que el pasado, el de los caminos y los arrieros, y el de los viajes que dieron universal celebridad a estas encumbradas tierras, no lo ahogue el prosaísmo de los tiempos. Nuestra gratitud y luenga reverencia, amigo Isidro, aunque nuestras espaldas no estén para muchos trotes.