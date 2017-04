Antonio Matas, un estudiante de Antequera, tercero en la Olimpiada Nacional de Matemáticas

Antonio Matas Gil, un joven estudiante de Antequera, ha conseguido un tercer puesto en la Olimpiada Nacional de Matemáticas, que recientemente se ha celebrado en Madrid. El joven antequerano ya había sido tercero en la anterior edición de estos prestigiosos premios escolares. Antonio estudia segundo de Bachillerato en el IES Pedro Espinosa, de Antequera.

Las matemáticas son su pasión y pueden ser su futuro. De hecho, ha pensado en estudiar esta carrera, pero no en Málaga ni en España. Piensa estudiar o Matemáticas o el doble grado de Matemáticas y Física. Pero en enero conoció las becas que ofrece el Imperial College, una universidad de Londres, y la solicitó para cinco de las carreras que se pueden estudiar. En principio lo aceptaron para cuatro, y él finalmente se ha decantado por Matemáticas. Explica que es el gobierno inglés el que sufraga los costes de los estudios y también de la estancia del joven. Dice que ya ha estado mirando lo que puede pasar con el ‘brexit’, pero que a él de momento no le afectará en sus estudios. Pero aún no tiene muy claro si finalmente se irá a Londres, «cada día pienso una cosa», confiesa el joven antequerano.

Antonio Matas, de 18 años, es hijo único, su madre trabaja como administrativa y su padre es autónomo. Se considera «un buen estudiante», como refleja su expediente, con una media de 9,8 en primero. «Este curso intentaré ir por el mismo camino, estudiar para conseguir los mejores resultados», afirma.

Esta no ha sido su primera participación en la Olimpiada de Matemáticas. Hace tres años ya fue «a probar, no me lo preparé muy bien». Ya el año pasado sí se lo tomó en serio, y también quedó tercero. Para llegar a la fase nacional, los estudiantes pasan una fase provincial. De cada provincia andaluza se selecciona a los tres primeros, y luego se coge a los 12 mejores de los 24 de Andalucía.

El examen que tienen que realizar en las olimpiadas «no se parece en nada a lo que hacemos en Bachillerato», asegura. En Málaga el examen lo realizaron en la Facultad de Ciencias. Constó de dos pruebas, de mañana y tarde, con 3,5 horas de duración. El examen de Madrid «fue mucho más duro, y además este año mucho más difícil que el pasado», confiesa el joven. También constó de dos sesiones, un viernes por la mañana y el día siguiente también por la mañana, con tres horas y media para resolver tres problemas en cada sesión.

El Imperial College le ha ofrecido una beca, aunque Antonio aún no saber si irse a Londres o quedarse en España

Estas Olimpiadas están convocadas por la Real Sociedad Matemática Española. Los estudiantes participantes se alojaron en el campus universitario de Alcalá de Henares, que este año se ha encargado de su organización. Los mejores clasificados forman el equipo olímpico de España que participará en julio en el certamen internacional, que se celebra en Río de Janeiro.

Antonio se muestra contento por el resultado, pero en cierta medida «insatisfecho, porque podría haberlo hecho mejor», dice, y explica que en uno de los problemas hizo bien todo el planteamiento y «me equivoqué en lo más tonto, a la hora de sustituir unas cifras». Y en otra de las sesiones «me concentré mucho en dos problemas, y el más sencillo lo dejé para el final y ya no me quedó tiempo para resolverlo».

Antonio Matas considera que las matemáticas «son mi futuro más probable, ya que es lo que quiero estudiar», y que en ella encuentra el medio de marcarse nuevos objetivos. Y de conseguirlos.