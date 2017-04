Cártama revive su tradición con el día de los hornazos

Más de cien vecinos de Cártama se han reunido este domingo para celebrar el día de los hornazos. Esta tradición de la Pascua de Resurrección, recordada por los más mayores, poblaba los parques y alrededores de la localidad de familias que salían a merendar estos bollos de pan con diversas formas y un huevo en su interior. “En cada casa se le daba una aspecto diferente al pan, y luego lo llevaban a las panaderías para que los hornearan”, explica Juan Martín, panadero encargado de los hornazos de este Domingo de Resurrección. “La tradición se ha ido perdiendo con el paso de los años, por eso organizamos este día”, explica el concejal de Deportes, Juventud, Infancia y Turismo, Juan Rodríguez. Una tarde soleada y para toda la familia, donde abuelos, padres y niños -y alguna que otra mascota- han dado cuenta de los hornazos en los alrededores del pueblo.

Para celebrar el día del hornazo, los participantes han recorrido la ruta del Peñón de la Umbría. Un total de cinco kilómetros de dificultad baja, “para que pueda venir todo el mundo”, según ha apuntado Rodríguez, quien también ha acudido al encuentro. Salir al campo es uno de los pilares básicos de la tradición, ya que genera sentimiento comunitario y es lo que hacían las familias antaño, “aunque el campo estaba más cerca”, ha recordado Martín. El panadero ha confeccionado más de 400 hornazos, 150 para el encuentro organizado por el Ayuntamiento, y el resto para los vecinos.

“Antiguamente los panaderos horneábamos los hornazos de los vecinos, pero las panaderías ya no tienen tiempo para cosas como esta, por eso es tan bueno que se organice este día”, ha matizado Martín. Entre las formas con las que se moldean los bollos, “las más populares eran la de pava, gatos y culebras”. Las que Juan ha preparado para hoy son muy variadas, incluyendo a Hello Kitty, osos, cerdos o roedores. Algunos incluso llevan lazos decorativos y otros tipos de ornamentación.

A la mitad del recorrido, los cartameños se han sentado sobre mantas y esterillas para degustar los hornazos. “Yo me acuerdo de llevar a mis hijos cuando eran muy pequeños”, ha comentado Remedios. Su hermana Ali ha bromeado con la diferencia de edad entre las dos: “Yo no me acuerdo apenas”. Todos han coincidido en la importancia de rescatar tradiciones como esta, “que definen al pueblo”. La presencia de muchos jóvenes y niños asegura el futuro de los hornazos, que no ha hecho nada más que empezar.