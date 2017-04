El primer premio de la Lotería Nacional cae en Málaga

El primer premio del Sorteo Especial de la Lotería Nacional celebrado hoy, dotado con un millón de euros, ha correspondido al número 15369, consignado en administraciones de las provincias de Albacete y Málaga.

En concreto, según informa el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, el número se ha vendido en las administraciones número 20 de Albacete y en la 6 de Málaga, ubicada en calle Cuarteles.

Dicha administración, que lleva abierta desde 1943 y es propiedad de Rosalía Guerrero García, pero está regentada por su hijo Joaquín Soriano Guerrero, no es la primera vez que da un premio, pero aún así, la "satisfacción y alegría que se siente es inmensa", declara Soriano Guerrero, que a la vez señala que los premiados de este sorteo de la Cruz Roja son en su mayoría vecinos del barrio, dos, incluso, han adquirido boletos esta misma mañana.

Tal y como afirma Joaquín Soriano este 2017 es "su año" y justo hace dos semanas se lo comentó a un amigo que tenía la sensación de que iba a dar un premio para que dos semanas después haya tenido la fortuna de tener no sólo el primer premio, sino también el de categoría inferior y toda la serie que va del 15366 al 69.

Además, de los billetes que ha vendido a través de ventanilla, también añade que hay tres vendedores que también han vendido el número. Lola, que trabaja por el barrio; María, que vende en Marbella, y otro vendedor, cuyo nombre dice "no acordarse", pero que tiene el número "345".

A pesar de haber tenido el billete en su mano, decidió no quedarse con uno porque justo ayer había adquirido otro y prefirió no "gastarse los euros". No obstante y pese al lógico coraje que da el pensar que podía haber sido uno de los afortunados, no se siente mal, ya que está "ilusionado" y tiene "buena onda" de que este "va a ser nuestro año", en referencia a su administración.

Por otra parte, el segundo premio, dotado con 250.000 euros, ha sido para el 00.769, consignado en las administraciones de lotería número 1 de Bechi (Catellón), 2 de Carballo (A Coruña), la 34 de Granada, en la 509 de Madrid y en la 2 de Alboraya (Valencia).

Además, en despachos receptores de Ondarroa (Vizcaya), Conil de la Frontera (Cádiz), Moral de Calatrava (Ciudad Real), Palma de Mallorca, Son Ferrer (Baleares), Málaga, Puertito de Güimar (Santa Cruz de Tenerife) y Peñafiel (Valladolid).

El tercer premio, con premio de 50.000 euros al número, ha sido para el 70.835 y ha recaído en la administración número 4 de Tudela (Navarra).

Los reintegros han sido para los números acabados en 5, 6 y 9.