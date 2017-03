«Medio Ambiente ha dado su visto bueno a la almazara diseñada por Philippe Starck»

El próximo jueves, el 16 de marzo, se cumplirá un año del cambio de gobierno en Ronda por la moción de censura que entonces registraron el PSOE, con Teresa Valdenebro a la cabeza, los andalucistas e IU, y que desbancó al PP, a la ex alcaldesa María de la Paz Fernández, del sillón de la Alcaldía. La actual regidora hace balance de la primera recta de su mandato, que califica de «positivo», y señala los objetivos que se marca el tripartito en los dos años que restan de legislatura.

–¿Qué balance hace de este primer año?

–Positivo, aunque no todo lo positivo que necesita la ciudad. Poco a poco se han visto algunos cambios y otros llegarán. El principal ha sido la apertura del nuevo hospital, el impulso que le ha dado el Ayuntamiento a las competencias que nos tocaban. Somos conscientes de que aún queda una última cuestión, como es el acceso peatonal, y en este sentido, el próximo 22 de marzo, por la tarde, tenemos una reunión con el presidente de la Diputación, Elías Bendodo. Por otro lado, estamos a punto de firmar un convenio con la Junta para la gestión compartida del yacimiento arqueológico de Acinipo. Hay una institución, que no es el Ayuntamiento, que ya está organizado actividades en este escenario y los arquitectos que se han incorporando al Consistorio con los planes de empleo, están diseñando proyectos para la puesta en valor entre otros. Con independencia de ello, tendremos una reunión con la Universidad de Málaga (UMA) para retomar su compromiso de elaborar un plan director, puesto que contamos con distintas posibilidades de financiación para el yacimiento, no para todo en su conjunto, ya que es mucho dinero, pero sí para distintas partes.

–¿Qué otros cambios destacaría?

Un proyecto de 18 millones que parece desbloquearse La consejería de Medio Ambiente de la Junta, según indicó la alcaldesa, ha dado su visto bueno al proyecto para construir una almazara ecológica diseñada por el famoso Philippe Starck en Ronda, con 18 millones de inversión, con lo que parece que la actuación, que se hizo pública en 2015, se desbloquea. Los promotores son la empresa oleícola La Almazara LA Organic S. L. e inversores vinculados a ella. La instalación, una especie de cubo, encerrará la historia de Ronda y Andalucía, además de fabricar aceite, con referencias a Goya, Abbás Ibn Firnás y a la tauromaquia, entre otros. Se contempla en 22 hectáreas, junto a la carretera a Campillos, con una altura de 25 metros (con un gran cuerno), en unos terrenos que permiten un máximo de siete. La previsión de visitas sería de 100.000 al año (el impacto económico, de 50 millones en diez) y supondría el tercer proyecto de Starck, al que veneran una legión de seguidores, en España, tras Puerto Adriano en Mallorca y La Alhóndiga en Bilbao.

–Otro logro es la implantación del ciclo medio de Enseñanzas Profesionales en el Conservatorio, que era una demanda histórica; la solicitud de los fondos europeos Edusi (unos cinco millones en varios años)... esperemos tener una respuesta positiva en mayo o junio; la contratación de 138 personas con los programas de empleo de la Junta; la redacción de un taller de empleo para recuperar la zona degradada de los Arrabales; la próxima firma con la UMA de un convenio para traer cursos de formación, postgrados...; la apuesta por el deporte de base; en materia de personal, hemos firmado el convenio con los trabajadores municipales, acordado la plantilla para 2017, vamos a sacar cuatro plazas para la Policía Local, vamos a desarrollar la promoción interna, que llevaba cinco años paralizada, y no se ha negociado ningún aumento de las prestaciones de los funcionarios, ese dinero se va destinar a la evaluación del desempeño de sus funciones... Han aumentado sustancialmente los registros de entrada (en el último mes, más de 3.000 presenciales y 1.500 de forma digital, entre otros), las licencias y aperturas, y eso es sintomático de que la situación económica en Ronda está mejorando.

–También se han revisado las tasas e impuestos...

–Sí, lejos de incrementar los impuestos a los ciudadanos, se han modificado al alza algunas ordenanzas, pero con el objetivo de hacerlas más progresivas, que veremos a lo largo del ejercicio económico si resultan más justas o no. El IBI lo hemos bajado para el 99,28% de los ciudadanos, bajando el tipo impositivo y evitando así que el recibo suba por la revisión de los valores catastrales.

–Se acaba de aprobar el presupuesto municipal para 2017, ¿es el que le gusta?

–Dadas las circunstancias económicas que tiene el Ayuntamiento, las habas contadas que había, es el presupuesto que me gusta... lógicamente, me gustaría tener más ingresos, por cuestiones urbanísticas y otras, para hacer más inversiones.

–El PP dijo en el último pleno que es similar al presupuesto que dejó elaborado, antes de la moción...

–Evidentemente, en cuanto al global, pero no es igual respecto a las distintas partidas. Contempla, desde marzo, la amortización de los planes de pago a proveedores, a razón de 100.000 euros al mes, esto es otro cambio que se ha producido en este año de gobierno, un cambio negativo. También se incluyen las primeras partidas para el Edusi (un programa de ayudas de la Unión Europea), modificaciones en otras partidas, otras que no existían, como para la contratación de personal que refuerza a la brigada de Obras, la evaluación del desempeño de los trabajadores municipales y las distintas subvenciones que otorga el Ayuntamiento, todas regidas por las mismas pautas. En este sentido, hemos recortado algunas como la del C. D. Ronda, el anterior edil de Deportes comprometió 70.000 euros y la hemos dejado en 40.000, al tiempo que se ha aumentado la ayuda a Cruz Roja y otros colectivos. Con Soliarsa, la Agencia Pública y Turismo de Ronda se han intentado ajustar las transferencias a nuevas realidades. Vamos gestionando con los recursos que nos llegan, no vamos a hacer florituras, ni edificios nuevos.

«En ningún momento vamos a cortar al 100% el tráfico en el Puente Nuevo» «Ojalá el propietario de los Merinos nos presentase un plan parcial... nos convendría a todos»

–Se han recuperado las inversiones propias, aunque con un montante muy modesto, de en torno a 30.000 euros, ¿dónde buscará más fondos?

–En los últimos años, en los presupuestos, se recogían inversiones y nunca se realizaban. El ejemplo más claro es el Centro Cívico del barrio de San Francisco, que nunca se ha terminado. El dinero por los aprovechamientos urbanísticos del proyecto de los Merinos (durante años, con este dinero se han acometido inversiones en Ronda), evidentemente está a cero. Es fundamental tener en mano proyectos hechos para llamar a las puertas de las distintas administraciones, y en ello están los arquitectos. Con la Diputación, la Junta y la Fundación Unicaja vamos a seguir trabajando respecto al yacimiento de Acinipo.

–El portavoz de APR, el ex alcalde Antonio Marín, ha propuesto decretar el embargo del dinero que falta (unos dos millones) por percibir de los Merinos... ¿qué opina?

–Por un lado, tiene razón... es además la defensa que ha llevado el Ayuntamiento (la promotora de la macrourbanización reclama la devolución del dinero ingresado, unos 15 millones, al no hacerse el proyecto que tumbó el TS por falta de agua en la zona). Tendríamos que seguir recibiendo ese dinero, la sentencia tumbó la decisión de la Comisión Provincial de Urbanismo, pero la postura del señor Marín es un poco estar en el filo de la navaja... vamos a ir paso a paso.

–Ya lo ha señalado en otra ocasión, el nuevo PGOU no se verá en esta legislatura...

–No, no se va a ver en esta legislatura, vamos a seguir con las innovaciones, hasta que no tengamos una respuesta firme de lo que va a pasar con la reclamación de los Merinos... ojalá el actual propietario de los terrenos nos presentase un Plan Parcial de Ordenación (PPO) para retomar el proyecto... nos convendría a todos. Por otro lado, la intención es finalizar cuanto antes el Plan especial de protección del conjunto histórico, la financiación para finalizarlo la tenemos, y en ello está trabajando el edil de Obras y Urbanismo, Francisco Márquez.

Un hotel de cinco estrellas

–¿En qué punto está el proyecto para construir la pasarela en el fondo del Tajo?

–Como mucho, le hemos dado tres meses a los arquitectos para que tengan terminado el plan director que pidió la Junta. Con él, nos iremos a la Diputación que se comprometió públicamente a financiar esta infraestructura (tras el visto bueno de la Junta). Creo que a finales de este año podremos ver el inicio de las obras.

«El reto fundamental en los próximos dos años es mejorar nuestro patrimonio»

–En los últimos meses se han dado a conocer otros proyectos como la creación de dos nuevos hoteles, ¿se ha presentado alguno más?

–Sí, son proyectos de inversión privada que nos aumentarán las plazas hoteleras y nos ayudarán a mejorar las pernoctaciones. Recientemente, he firmado la resolución para iniciar el expediente de modificación del PGOU respecto al proyecto de la almazara ecológica del francés Philippe Starck, que contempla una inversión de 18 millones en nuestra ciudad. La Junta ha dado su visto bueno a esta actuación, hemos recibido el ok de la consejería de Medio Ambiente, sin tener que comprometer al Ayuntamiento con un convenio con la promotora, como se hizo. Creo que en estos dos años veremos este proyecto. También existe otro proyecto para la creación de un hotel de cinco estrellas en el edificio del antiguo colegio El Castillo... como rondeña me da vergüenza tener ese edificio en esas condiciones en pleno conjunto histórico. En este caso, hay promotores del extranjero interesados. Igualmente, hay tres proyectos para un centro de recepción de visitantes, en la ladera del Castillo, y otros junto a la gasolinera del barrio de San Francisco... el que está en frente de ésta parece el más factible. Son proyectos que ilusionan pero en los que hay que trabajar para que se conviertan en realidad.

–¿Qué objetivos se marca para los dos años que quedan de legislatura?

–La pasarela del Tajo, es lo más rápido que puede salir ya que es un proyecto que estaba iniciado, pero el reto fundamental es mejorar nuestro patrimonio, los barrios de Padre Jesús y San Francisco y La Ciudad... sus calzadas, murallas, señalética, iluminación... vamos a iluminar monumentos, se hizo un esfuerzo importante en su día con el Puente Nuevo y las Murallas pero se ha quedado obsoleto. Hace poco se inauguraban las cubiertas y cornisas visitables de la iglesia de Santa María... en ese camino tenemos que seguir, en la puesta en valor del conjunto histórico, en mejorar por lo que vienen a visitarnos... industrias, que se nos quiten de la cabeza y carreteras, aquí no se van a hacer autovías, tenemos que tener las carreteras que tenemos en las mejores condiciones. Tenemos unas buenas carreteras a Sevilla y a Málaga, pero hay que mejorar el firme. También me preocupan los edificios vacíos que tenemos y a los que hay que darles uso, como la Casa del Jalifa, el edificio del Mueble Rondeño, el Centro Astronómico y el albergue.

«El nuevo PGOU no lo vamos a ver en esta legislatura, vamos a seguir con las innovaciones»

–La intención de disminuir el tráfico en el conjunto histórico enlaza, me imagino, con esta intención, ¿qué quiere hacer?

–El primer paso es el informe del Instituto Geológico y Minero de España, sobre el estado del Puente Nuevo, lo estamos esperando. A priori, estos expertos nos dijeron que, por sentido común, hay que proteger el Puente, más tarde o más temprano puede pasar cualquier cosa, como con cualquier elemento que se construyó hace mucho tiempo y, en este caso, para que circularan carruajes y caballos... Entendemos que los vecinos de el barrio de San Francisco y La Planilla quieran una alternativa, pero es que la alternativa es nuestra circunvalación. Nosotros también vamos a ser perjudicados, tenemos que venir a trabajar al Ayuntamiento... vivimos en la ciudad que vivimos. Sé que los primeros meses habrá revuelo, pero también que todos vamos a colaborar. Una vez que tengamos el informe del Instituto, vamos a estudiar las medidas con los distintos grupos políticos, la posibilidad de que a determinadas horas del día esté abierto el Puente Nuevo en un solo sentido, a la entrada y salida de los colegios, los dos, los sábados y domingos podríamos cortar los dos sentidos a determinadas horas... pero en ningún caso vamos a cortar al 100%, a no ser que venga un informe catastrófico del Instituto. Sí habrá un corte total cuando se inicien las obras de mejora del saneamiento en la zona, por el hundimiento de la calzada, pero será una medida puntual.

–Sobre la mejora del saneamiento, también se anunciaron distintas obras...

–Sí, en breve se iniciarán en distintos puntos de la ciudad. En este sentido, esta es otra diferencia del presupuesto municipal de este 2017. Había un informe de Aqualia que señalaba un desembolso de 1,6 millones por problemas de saneamiento, lo que iba conllevar una subida en el recibo del agua. Estos se paralizó y se metieron las obras por la Diputación, con un presupuesto de en torno a 500.000 euros.