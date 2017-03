La alcaldesa de Humilladero le responde al PP que «si fuera autoritaria no hubiera llegado a pactar» con ellos

La alcaldesa de Humilladero, Ana Isabel Pérez, afirmó ayer que nunca se ha considerado una persona «autoritaria». De hecho, apuntó que de ser así «no hubiera llegado a pactar con el PP». Estas declaraciones de la edil socialista respondían al comunicado del grupo popular del municipio, en el que afirmaron estar «estudiando» la posibilidad de romper su pacto de gobierno con el PSOE. El principal motivo que aportaron para poner fin al acuerdo es «el estancamiento» en el que se halla el municipio por la «actitud autoritaria» de Pérez.

La alcaldesa aseguró, en declaraciones a Europa Press, tener «una gran capacidad para negociar». Añadió que no es una persona «autoritaria», y que si así fuera, sus directrices de partido estarían «por encima de eso». Asimismo, confirmó que la dirección del PSOE local no va a responder ni tomar ninguna decisión tras las afirmaciones del Partido Popular «por ahora», ya que, según explicó no puede «actuar por libre». El Ayuntamiento de Humilladero está formado por once ediles: cuatro del PSOE, cinco de Izquierda Unida y dos del Partido Popular. Tras las últimas elecciones, socialistas y populares sostienen un pacto de gobierno que permite a Pérez liderar la corporación municipal como alcaldesa.

Por su parte, el teniente de alcalde del PP y concejal de Urbanismo en Humilladero, Miguel Ángel Pérez, descartó que su grupo municipal vaya a presentar una moción de censura contra Pérez. Apuntó a su vez que esta labor corresponde a Izquierda Unida, «que para eso tiene cinco concejales y es el grupo de fuera del gobierno». Continuó añadiendo que esperan una «respuesta del PSOE local». Por otro lado, el edil del PP resaltó que en el conjunto socialista «hay gente capaz de trabajar en equipo», al tiempo que reiteró que aún no han pensado en los siguientes pasos a tomar hasta que el PSOE de Humilladero realice una respuesta de manera oficial.

El comunicado del PP afirmaba que la «imposición» del punto de vista de Pérez «ha sumido al municipio en una parálisis muy preocupante». Además, instaba a la edil a que dejara de «intervenir sin razón alguna en el trabajo de las concejalías, donde hay compañeros que muestran más criterio y acierto a la hora de gestionar»