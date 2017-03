«Lo que han hecho con mi hijo es un crimen, tiene un montón de quemaduras en manos y pies»

Se presentó a las cuatro de la tarde del 26 de febrero en un supermercado de la avenida Rey Juan Carlos, en Coín, y aseguró que había estado tres días secuestrado. Estaba muy asustado y nervioso. Temblaba. Vestía camiseta y pantalones rotos y sucios. Y no llevaba zapatos. Los presuntos autores de su cautiverio, un matrimonio con el que convivía, fueron detenidos y ahora están en prisión provisional por estos hechos.

El tendero avisó a la Policía Local. El joven, español y de 18 años, contó a los agentes que llevaba unos días en Coín ejerciendo la mendicidad obligado por la familia con la que convivía, que habrían llegado a torturarlo. Como no recaudaba suficiente dinero, según dijo a los policías locales, lo tuvieron tres días encerrado sin darle de comer ni de beber, amenazando con llevarlo al barrio de la Cruz Verde para ejercer allí la prostitución.

El chico aseguró que había conseguido huir en un descuido y se refugió en el supermercado, donde pidió ayuda. Se negaba a revelar quiénes eran los autores de su supuesto cautiverio porque, dijo, temía por su vida. Sólo quería que le dieran algo de comer y que lo ayudaran a salir de Coín para volver a su pueblo, un pequeño municipio en la provincia de Jaén.

Agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de la investigación y se entrevistaron con la víctima, que fue trasladada al Hospital Civil dado el estado de desnutrición y las numerosas heridas que presentaba. Según su «escalofriante» relato, había sufrido toda clase de torturas, algunas incluso de índole sexual. Al parecer, tenía quemaduras causadas, por ejemplo, con un tenedor candente u obligándole a colocar las manos sobre los fogones, siempre según su versión.

Los investigadores sólo tardaron unas horas en identificar a los supuestos autores, un matrimonio joven y con un hijo de corta edad, también españoles, que residía en un piso alquilado en la calle Pajareras por el que pagaban 300 euros al mes. La Guardia Civil los detuvo por presuntos delitos de detención ilegal, agresión sexual, contra la integridad moral, lesiones y trata de seres humanos, según ha podido saber SUR.

La pareja y el denunciante se conocieron en el pueblo de éste, en Jaén. Según una tía de la víctima (es hermana de su madre, que falleció hace año y medio), el matrimonio «engatusó» a su sobrino para que se fuese a vivir con ellos y «sacarle el dinero» al padre y al hijo (él percibe una pensión de orfandad de 190 euros). «Mi cuñado les ha pagado hasta el alquiler del piso. En cuanto les cortó el suministro, empezaron los problemas», afirma la mujer, que se desplazó a Málaga en busca del chico tras recibir una llamada del hospital.

En declaraciones a SUR, el padre del joven manifestó que, a principios del pasado diciembre, su hijo le contó que iba a marcharse con el matrimonio porque le habían ofrecido empleo en Málaga. «Pensé que no iba a hacerlo, pero esa noche, cuando volví del trabajo, ya no estaba». Según relata, estuvo durante un tiempo ingresando en la cuenta de la detenida el dinero que su hijo le iba solicitando por teléfono. «Dice que lo amenazaban con un cuchillo o con darle una paliza si no me lo pedía», añade el progenitor. «Tiene quemaduras en las manos y en los pies; lo que han hecho con él es un crimen».

Los detenidos negaron estos extremos ante el juez. Aseguraron que fue el joven quien les pidió ayuda para salir del pueblo porque quería alejarse de su familia y ellos le ofrecieron quedarse en su piso –dormía en el sofá–, pero le advirtieron de que debía trabajar para colaborar en los gastos de luz, agua o comida. Según declararon, se enteraron por los vecinos de que ejercía la mendicidad.