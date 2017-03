PSOE y Ciudadanos rompen su pacto en Mollina

El alcalde del municipio malagueño de Mollina, el socialista Eugenio Sevillano, ha roto el pacto de gobierno con Ciudadanos en la localidad, después de haber decidido retirar las competencias a la única edil del partido naranja, Dolores Pinto. Ahora los socialistas seguirán gobernando en minoría.

Sevillano ha detallado, en declaraciones a Europa Press, que se ha roto el acuerdo que se tenía porque "la edil de Ciudadanos no quiere asumir ningún tipo de responsabilidad, pero sí cobrar un sueldo en un municipio pequeño en el cual no todos los concejales están librados".

En este punto, el alcalde ha explicado que el pasado día 15 le propuso por escrito a la edil de Ciudadanos que aceptara la Concejalía de Asuntos Sociales "lo que ella rechazó por escrito" y "esa ha sido la determinación de quitarle ese sueldo que estaba percibiendo desde principios del mandato".

Sevillano ha señalado también que en la mañana de este viernes se le ha comunicado a Pinto que a partir del lunes deberá dejar el despacho y que se le retirará el sueldo.

La concejal, "tranquila"

Por su parte, la edil de Ciudadanos, Dolores Pinto, quien ha dicho estar "tranquila", ha criticado que el regidor "quiere que le diga a todo sí y yo no he entrado en política a estas alturas de mi vida para bailar al son que toque el alcalde".

Asimismo, ha defendido que "el sistema político que la agrupación de Mollina queremos no es lo que él está siguiendo, está haciendo todas las cosas a su manera, como quiere, no ha hecho nada del acuerdo al que llegamos y va a su bola, además de que no consiente réplicas".

"Ha utilizado que mi partido político, Ciudadanos, si no somos cabezas de gobierno no entramos en el equipo de gobierno, y me ha cedido la Concejalía de Asuntos Sociales, sabiendo que yo no puedo aceptar oficialmente", ha dicho, aunque ha defendido que "la he estado trabajando desde que empezamos".

Así, ha considerado que "al dar mi negativa a la oficialidad, ha aprovechado y me ha quitado el sueldo, además de que no me ha permitido ni tener un despacho en el Ayuntamiento". En este punto, ha dicho que, a partir de ahora, va a solicitar por escrito un despacho y trabajaré en supervisar y fiscalizar".

Cuestionada por qué se ha producido ahora esta ruptura, la edil de la formación naranja ha señalado que "yo no me callo, protesto por las cosas que no están bien hechas y comunico las decisiones con las que no estoy de acuerdo", criticando que el alcalde "no quiere que sus decisiones se pongan en entredicho ante el pueblo", aunque "lo achaca a que no quiero firmar".

No obstante, ha dejado claro que ahora "seguiré mirando por este pueblo, seguiré trabajando por él con más ilusión y ganas que antes porque como veo cosas con las que no estoy de acuerdo más fuerte me encuentro para decirlo".

Tras las pasadas elecciones municipales, el PP fue la fuerza más votada con cinco ediles, los mismos que el PSOE, que se quedó a 22 votos de los 'populares', mientras que Ciudadanos logró un concejal. Así, el PSOE y Ciudadanos alcanzaron un pacto de gobierno, por lo que gobiernan los socialistas.