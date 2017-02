El dueño de la nave calcinada en Arriate pide ayuda para reflotar su negocio

Francisco Corbacho, un empresario de Ronda cuyo negocio, una carpintería de madera, asentada en la localidad vecina de Arriate, lejos de venirse abajo ante la desgracia, ante un incendio que arrasó las instalaciones en la noche del pasado domingo y en el que murieron tres de los cinco perros que vivían en el recinto, está enfrentando lo sucedido lleno de «ganas y voluntad», como él mismo explicó ayer.

«Desde que se fue el último bombero, a las cinco o seis de la mañana, estoy retirando escombros», indicó el afectado que pidió ayuda para conseguir reflotar su negocio. «No voy a poner la mano para coger dinero... pero sí vendrían genial desde dos ladrillos hasta un metro de cable», explicó.

No obstante, Corbacho subrayó que está recibiendo ya ayuda de amigos y familiares, así como de dos empresas, Voltasur y Materiales de Construcción Rivera, «que me están facilitando los materiales».

Relató que estaba en su casa cuando varios vecinos le avisaron de que la nave estaba ardiendo: «Cogí el coche y cuando llegué esto era una bola de fuego», afirmó. De hecho, efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga estuvieron trabajando toda la noche para extinguir las llamas.

Corbacho, que no tenía aseguradas las instalaciones, explicó que ha decidido no poner denunciar ya que lo que quiere es «poner esto en marcha ya». «El pueblo se está volcando conmigo... poco a poco vamos dejando el negro atrás. Lo que más me duele son mis perros», lamentó. Ha prescindido del empleado que tenía contratado y que espera reincorporar.