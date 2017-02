«¿Es normal pedir 50 euros prestados para pagar la luz cuando estás trabajando?»

Jacinto Rodríguez, funcionario del el Ayuntamiento de Cortes de la Frontera, va a trabajar cada día, pero no cobra. Hay jornadas en las que se levanta en torno a las dos de la madrugada porque la situación no le deja dormir, y se va a caminar, vuelve, se ducha y se incorpora a su puesto de trabajo. Con 52 años, nunca imaginó que, tras conseguir su plaza fija en 1991, se vería en así, como se dice coloquialmente: sin prácticamente ningún ingreso en su hogar, puesto que su mujer no tiene trabajo. Ha tenido que pedir un préstamo al banco para «sobrevivir», como él dijo. Su vida le ha cambiado hasta el punto de «no poder ir a Ronda a comprarme un jersey o unos zapatos o poder tomar algo».

Desde que el Ayuntamiento cortesano incumplió por primera vez el pago de sus nóminas, hace cinco años, los empleados, funcionarios (alrededor de una decena) y laborales (el número varía en función de las contrataciones de cada mes), se las ingenian cada mes para afrontar los gastos básicos, recurriendo a las ayudas de familiares y amigos: «Hay trabajadores que no cuentan con otros ingresos y otros, como es mi caso, que contamos con el sueldo de mi esposa... la deuda puede ser en estos momentos de entre 6.000 y 10.000 euros por cada uno, de cerca de 600.000 euros en total», comentó Miguel Pineda, otro funcionario. A todos, el Ayuntamiento les adeuda actualmente seis nóminas (más la paga extraordinaria de diciembre a los funcionarios). «Cobramos en enero mayo, junio y la extraordinaria de junio y, más tarde, la nómina de julio», añadió.

Estos pagos fueron posibles gracias a un adelanto de la Diputación de alrededor de 300.000 euros de la recaudación de impuestos, de principalmente el IBI, que le corresponde recibir al Ayuntamiento en 2017. «Esto sigue igual, yo no veo la luz a esta situación... aquí es como si no pasara nada... ¿es normal tener que pedir 50 euros prestados para pagar la luz cuando estás trabajando?, ¿hasta dónde vamos a llegar?, ¿no hay ninguna administración que vea al problema y nos ayude?... nosotros no tenemos la culpa de las malas gestiones de otros... hacemos nuestro trabajo cada día, ¿qué tiene que pasar... una desgracia?», lamentó Rodríguez, por lo que apeló de nuevo a las distintas administraciones.

Cabe recordar que en diciembre, el Ayuntamiento pidió ayuda a la Diputación, la Junta y el Estado para salir de la «grave situación» en la que se encuentra el Ayuntamiento, dijo el alcalde, José Damián García, en una concentración ante los trabajadores y vecinos, entre otros. A García, Rodríguez y otros empleados le reclamaron la puesta en marcha de más medidas encaminadas a lograr una solución que permita regularizar el pago de las nóminas.