La calle San Francisco de Asís, en Ronda, bien podría haber cambiado ayer su nombre por el de ‘la afortunada’. Y es que prácticamente todos los vecinos de esta vía se han repartido casi un millón de euros gracias al sorteo de la ONCE de este pasado miércoles. El encargado de vender la suerte fue José Antonio García, conocido por su amigos y clientes como ‘Amedio’. Él también tenía ayer más de un motivo para sonreír, puesto que se quedó con un cupón del 93.025, el número agraciado. «No suele ser habitual quedarse con cupones, puesto que son muchos números...», explicó, lleno de alegría y sin dejar de atender al móvil para recibir los agradecimientos y felicitaciones de unos y otros. «Casi un millón de euros parece que no es mucho en comparación con otros premios, pero he dado una alegría muy gorda en este barrio. Me están comiendo a besos», relató ‘Amedio’, mientras indicó que muchos de sus clientes son personas mayores a los que, incluso, lleva los cupones a sus domicilios para evitar que se desplacen. «Son mis abuelos...», dijo y reiteró: «Son gente de día a día, no son personas adineradas... esto es para tapar boquetes», comentó.

En total, en el barrio de San Francisco, ‘Amedio’ vendió 28 cupones, premiados con 35.000 euros cada uno. «A mí me ha venido genial... este año hace el niño la comunión», dijo Miguel Ángel Mena, al frente de ‘Tienda Trinidad’, otro afortunado. «Soy autónomo, pescadero... imagina si viene bien», declaró Antonio Gallardo. Loli Ruiz también mostró ayer su alegría: «Le ha tocado a mi madre y a mi tía... me llamó mi madre por la noche y me dijo ‘niña, que nos han tocado los millones’. Nos viene muy bien, estamos todos en paro. Estamos muy contentos... le ha tocado prácticamente a toda la calle... hay gente que no tiene para comer», expresó esta rondeña.

Carmen Alba y Teresa Domínguez también pasaron el día de ayer de celebración: «Me he enterado esta mañana (por ayer), al venir a la panadería, donde lo estaban comentando... Anoche me acosté temprano», expresó una de ellas.

‘Amedio’, que es vendedor de la ONCE desde 2003, había dado otros premios, «pero menores, este ha sido el mayor». El sorteo del miércoles también dejó un pellizco en Nerja, donde Elena López vendió otros cuatro cupones del 93.025, repartiendo 140.000 euros en la avenida Pescia, a las puertas de la sede de la Policía Local de Nerja. El cupón, dentro de la serie dedicada a localidades con nombres singulares, estaba dedicado a Bienservida, en Albacete.