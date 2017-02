Se hizo la luz en el piso de Carmen

El día que estaba llamado a ser una pesadilla para Carmen, la mujer de 65 años que iba a ser desahuciada en la Barriada García Prieto, terminó en algarabía. El Ayuntamiento de Antequera consiguió frenar in extremis la orden judicial de desalojo y proponer a Bankia, –entidad con la que tenía suscrita la hipoteca que no pagaba tras quedarse en paro en 2013– afrontar un alquiler social para evitar así que tenga que dejar su vivienda.

En una jornada maratoniana, los servicios jurídicos y sociales del Consistorio antequerano realizaron los trámites con la afectada para resolver el impago y débitos con el banco y pedir al tiempo a Endesa que le restablezca el suministro de luz, 14 meses después. Carmen llevaba cuatro años sin pagar la hipoteca de su vivienda y la de su hija, que compraron en 2004 cuando aún trabajaban en la costa. Esta última tuvo finalmente que emigrar a Inglaterra al no encontrar un nuevo empleo.

«Tras unas horas intensísimas de trabajo y dedicación absoluta y plena a distintos niveles, gracias a la mediación del Ayuntamiento, hemos abierto una línea de acuerdo con Bankia, la entidad financiera, cuyo representante legal ha colaborado al cien por cien para llegar a un acuerdo», anunciaba por la mañana el alcalde, Manuel Barón, tras comunicar la paralización del proceso. Desde primera hora de la mañana, vecinos y representantes políticos se acercaron al lugar, donde conocieron la resolución del caso. Tras asomarse por el balcón, Carmen, bajó y con los gritos de «¡Carmen se queda!» celebró el desenlace feliz.

Ahora, la mejor solución «para mí sería que me hicieran un alquiler social en mi casa, que no me tuviera que mover de aquí, donde llevo 30 años viviendo», deseó la mujer. «Les agradezco a todos el apoyo que me están dando tanto a personas de mis vecinos», decía tras las horas de espera.

«Esto tendría que ser una cosa más humana» dijo lamentando que «la ley está muy deshumanizada, es ley, no es justicia». En 24 horas, vuelve la «luz» a su piso, hoy en forma de esperanza de seguir viviendo allí, mañana en forma de iluminación de la fría casa que se veía obligada a abandonar tras la notificación recibida por el banco el pasado lunes.