Ordenan el desahucio de una mujer de 65 años que lleva 14 meses viviendo sin luz en Antequera

Carmen, una mujer de 65 años que lleva más de un año viviendo sin luz por su precaria situación económica, confía en que los servicios jurídicos de Bankia –con quien mantiene la hipoteca de su casa más la de su hija, que emigró a Inglaterra hace cuatro años al quedarse ambas en paro– no llegue esta mañana a su piso a las 11, tal y como le comunicaron la víspera, obligándole a dejar su vivienda, tras cuatro años de impago del préstamo.

Tiene 65 años, vive sola, es ya jubilada y con 426 euros no pude atender su compromiso con el banco de su vivienda en García Prieto de Antequera y la de su hija en Estepona, que compraron en 2004 cuando ambas trabajaban en la costa. Se quedaron sin empleo, su hija tuvo que trasladarse a Inglaterra para trabajar, y el banco le exigió que cumpliera con ambas cargas.

Cuando tenían trabajo «pagábamos 926 euros al mes por las dos viviendas», se quedaron sin empleo, Bankia ya tiene la vivienda de Estepona de su hija y «yo ya no podía hacer frente a eso», explicó ayer. Su penuria económica le llevó a quedarse sin luz en diciembre de 2015. «Ahora vivo como puedo, me lío en mantas para no tener frío».

Al conocer esta situación, el Ayuntamiento de Antequera envió ayer a un técnico de Asuntos Sociales para que medie ante el posible desahucio, que sería el primero en Antequera. El consistorio creó una oficina de intermediación hipotecaria con los abogados para evitar los desahucios y el alcalde de Antequera, Manuel Barón, envió «una carta a todas las entidades financieras, para que antes de actuar, lo comunicaran al Ayuntamiento».

Divorciada desde hace 27 años, Carmen trabajaba en la costa con su hija en el año 2004, cuando se embarcaron en una hipoteca de 213.000 euros para comprar, primero el piso en Antequera para la madre, y luego la vivienda en Estepona de la hija.

«Yo trabajaba en la cocina de un restaurante y mi hija llevaba la contabilidad de una oficina». Al trabajar las dos «nos arriesgamos porque pagábamos de alquiler lo mismo que estábamos pagando de hipoteca al principio».

Pensión mínima

Al quedarse ambas sin empleo en 2013 empezaron los problemas. «Desde hace 14 meses no tengo luz en casa» . Se jubiló en octubre, «tengo la pensión mínima, pero parece ser que eso no me pone en una situación de precariedad como para que me puedan prorrogar el desahucio». «Tengo todo preparado para ir recogiendo las cosas, ponerlas en la puerta o en la escalera». «Supuestamente me voy a las 11, no sé si con las gestiones podrán pararlo, así que no sé si ya mañana –por hoy– estaré aún en el piso de García Prieto».