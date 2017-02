Las disputas entre los hermanos del Ecce Homo ponen en peligro su procesión

Las disputas entre los hermanos de la hermandad del Ecce Homo están poniendo en peligro su Estación de Penitencia, una de las más esperadas de la Semana Santa de Ronda, declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía, y que sale el Jueves Santo, ya que, además del patrimonio que atesora esta hermandad, la procesión cuenta con el desfile de la Legión, que porta a su Cristo de la Buena Muerte, siendo uno de los reclamos más destacados de la Semana Mayor.

Esta semana, el cofrade Luis Candelas, que fue presidente de la Agrupación de Hermandades de Cofradía de Ronda, entre otros cargos, y pregonará la Semana Santa 2017, como comisario del Ecce Homo, designado por el Obispado de Málaga para intentar normalizar la vida de esta hermandad, indicó que la Estación de Penitencia «está absolutamente en el aire», ya que tan solo alrededor de 70 hermanos de los en torno a 500 que tiene esta hermandad rondeña, se han comprometido a procesionar el Jueves Santo.

«Son, además, todos jóvenes, de entre 13 y 15 años, aproximadamente... con eso no puedo tirar, con todo el respeto... ojalá muchas hermandades tuvieran la disposición de hermanos tan jóvenes», explicó Candelas. Éste, acompañado por el actual presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Ronda, Jorge García, y el consiliario de la Agrupación, Salvador Guerrero, hizo un llamamiento a los hermanos para que se pronunciasen, vía correo postal o electrónico, y se comprometiesen a salir el Jueves Santo. No obstante, hay que señalar que la situación es tal que también se ha producido un acto de vandalismo, al introducir palillos de madera en la cerradura de la Casa Hermandad, por lo que Candelas expresó que no ha podido aún acceder y contabilizar las posibles misivas recibidas. «No creo que sean muchas», vaticinó. Este viernes acudió un cerrajero, de la hermandad, de forma gratuita, a abrir la puerta.

«No quieren aplicar la doctrina cristiana... es una pena para Ronda, horroroso»

Están divididos en dos bandos, en la propia hermandad y en la asociación paralela

Hasta el 10 de febrero

Como última solución, se enviará una carta, vía postal, a los hermanos que no se han manifestado requiriéndoles de nuevo su compromiso, con fecha tope para contestar este próximo 10 de febrero.

La raíz del problema del Ecce Homo, al parecer, son los enfrentamientos por la gestión cofrade, lo que ha conllevado que se hayan formado dos bandos, uno instalado en la hermandad y otro en una asociación paralela que se creó. Candelas dijo que los rifirrafes ya han derivado en «disputas personales» y que «no quieren aplicar la doctrina cristiana... es una pena para Ronda, horroroso», lamentó, mientras hizo especial hincapié en el significado religioso, pero también el turístico.

El comisario del Ecce Homo también dijo que está recibiendo el ofrecimiento de voluntarios para salir el Jueves Santo y algunas peticiones de nuevos hermanos. La situación del Ecce Homo ha calado entre la población rondeña y serrana y entre la de otros puntos, dado el valor que tiene la Semana Santa de la ciudad del Tajo.

Candelas recordó que entes externos a la hermandad, como la Legión, el Ayuntamiento y las bandas de música, han mostrado su disposición a procesionar, a diferencia de la mayoría de los hermanos.