El Ayuntamiento retira por unanimidad los honores concedidos a Franco en 1967

«En varios momentos he tenido las lágrimas a punto... y es que hoy (por el pasado lunes), a las 21.00 horas, Ronda le ha quitado a Franco la Medalla de oro y el título de Hijo adoptivo que subrepticiamente le dieron sus esbirros». Francisco Pimentel, presidente de la Asociación Memoria Histórica Ronda, se convirtió en el protagonista del último pleno ordinario del Ayuntamiento, al encarnar la petición de muchos rondeños y serranos afectados, de alguna forma, por la represión del dictador español a lo largo del «período más negro de nuestra historia reciente», como dijo el edil Alberto Orozco, instructor del expediente que ha culminado con la retirada de los honores que fueron concedidos a Franco en 1967, por parte del Ayuntamiento de la ciudad del Tajo, siendo alcalde Pedro Sánchez Castillo.

Entonces, se le nombró Hijo Adoptivo de Ronda y se le otorgó la Medalla de oro del municipio, en un pleno que tuvo lugar el 9 de febrero. Una delegación se desplazó para trasladarle al dictador estos honores. «No va a reparar el daño que durante la Guerra Civil y la posterior dictadura sufrieron muchos rondeños, pero sí va a contribuir a saldar una parte de la deuda que Ronda tiene con las víctimas del franquismo», declaró Orozco en la sesión ordinaria del pasado lunes en la que la retirada de estos honores fue el punto de mayor trascendencia.

Cabe recordar que en 2009, cuando gobernaba en Ronda Antonio Marín Lara, se aprobó por parte de la Corporación el inicio del expediente para la retirada de este título y esa medalla, pero no se llegó a concluir, por lo que el presidente de la Asociación Memoria Histórica de Ronda registró un escrito pidiendo que éste se finalizase.

«Estamos ante el responsable del segundo país del mundo con más fosas comunes», declaró el portavoz de IU, Álvaro Carreño, quien, en un descanso del pleno, felicitó a Pimentel, al igual que la mayoría de los presentes en el salón de plenos, más lleno de lo habitual este pasado lunes. «Yo no perdono este tipo de cosas, porque ha sido mi juventud... los que tenemos más de 50 años no podemos olvidar, mi juventud ha sido de una represión. He visto apalear a una persona por tener un libro de Neruda... la represión sexual, cualquier exposición de Picasso estaba reprimida...», expresó el portavoz de Alianza por Ronda (APR), Antonio Marín, que igualmente animó a Pimentel a seguir reparando la herida abierta. Éste viene demandando que se exhumen los restos de personas que fueron asesinadas y depositadas en fosas en el Cementerio de San Lorenzo. La edil Francisca Valle, de APR, también se mostró muy emocionada por «formar parte de la Corporación que retira los honores» a Franco, con un recuerdo especial a su abuelo, que sufrió la dictadura. La portavoz de los andalucistas, Isabel Barriga, también felicitó a Pimentel por su labor y subrayó la «repulsa a cualquier político que quiera imponerse mediante la violencia».

María de la Paz Fernández, como portavoz del PP, afirmó: «Vamos a votar a favor, todos tenemos familiares que han sufrido de una forma u otra la represión de la dictadura», relató. Pimentel, que tomó la palabra en el turno del público, agradeció el acuerdo adoptado, por unanimidad, de la Corporación , y apuntó a otros honores que aún están vigentes, señalando la figura del militar Gonzalo Queipo de Llano y Sierra.

El albergue sigue vacío

Por otro lado, en el pleno ordinario del lunes, se declaró desierto el concurso que se abrió para arrendar el Albergue Municipal, ubicado en el polígono. La gestión del inmueble no ha recibido ninguna oferta, por lo que desde el Ayuntamiento se baraja la posibilidad de explotarlo directamente: «Tendremos que pensar en darle otro tipo de uso que tenga que ver con la explotación pública», dijo Orozco. La oposición, Marín y Fernández, optaron por esta posibilidad. El primero propuso que se gestione con personal de la empresa municipal Turismo de Ronda S. A. y la segunda, que se adhiera a las redes de albergues públicos de la Diputación o la Junta.

El punto en el que el debate más se calentó fue el que aprobó las modificaciones en los recorridos de las líneas del servicio de transporte urbano como consecuencia de la apertura del nuevo hospital. En este sentido, el edil del PP, Antonio Arenas, denunció que los vecinos del barrio de Padre Jesús y de la zona alta del barrio de San Francisco «se han quedado sin autobús». «Lo que no se puede hacer es desvestir un santo para vestir otro. No podemos suprimir un servicio que ya estaba consolidado. Siempre hay un margen de maniobra para buscar soluciones», argumentó.

La edil de Tráfico, Francisca González respondió que en el convenido firmado con la UTE que presta el servicio, por 100.000 euros al año, se estipularon un número de kilómetros «de los que no nos podemos pasar». «Estamos en un período de pruebas, hay dos hospitales abiertos, no se ha suprimido ninguna de las paradas», explicó. La alcaldesa, Teresa Valdenebro, anunció una reunión con la UTE para seguir acomodando el servicio a las necesidades y dijo que «vamos a revisar si cumple con su parte del convenio».