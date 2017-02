«Para cambiar el mundo, lo que más intento es hacer sonreír a la gente»

El telón del Carnaval de Antequera se subirá el viernes 24 de febrero a las 21 horas, cuando el Teatro Torcal sea escenario del Pregón de 2017, que este año será pronunciado por el joven Luis Olmedo (Antequera, 1989), el ilusionista reconocido en 2016 como el Mejor Mago de España en el Memorial Arturo de Ascanio. Hace dos años dejó su trabajo para dedicarse a su pasión: el ilusionismo, y no para de recibir premios y distinciones por todo el mundo. Entre uno y otro, viaja por todo el territorio. Anoche mismo estuvo por Málaga. «Soy feliz con esta profesión y me siento con fuerza para seguir dando magia allá donde vaya por mucho tiempo», señala. Este mes tiene por delante el Campeonato de Europa de Magia, en marzo en Marsella, y en abril estará de gira por Latinoamérica, para terminar luego en Nueva York. Entre tanto, a final de mes tiene su pregón de Carnaval en Antequera.

ACTIVIDADES CARNAVAL uViernes 24 de febrero. 21 horas en el Teatro Torcal, Pregón de Carnaval por el ilusionista Luis Olmedo. uSábado 25 de febrero. Desde las 11.30 horas, en el Paseo Real, concurso infantil de disfraces. 20 horas, carrusel con carrozas y pasacalles con concurso de disfraces de adultos en el Paseo Real.

El pregonero de este año, ¿de qué si disfrazaba de pequeño?

¡Qué recuerdos! Desde Robin Hood hasta de ninja, pasando por rapero. Aquellos años me dio por cantar y cogí la ropa de mi hermano, que me estaba grande y salí a la calle.

¿Qué es el carnaval hoy en día?

Es quitarse el complejo que tienes y poder disfrazarte por un día y pasarlo bien. Ese día da igual lo que digan o cómo te miren los demás.

¿Tiene previsto ir disfrazado para su pregón?

No, jeje. Ya veremos. Es sorpresa. En mi día a día, yo no me disfrazo con una vestimenta. Simplemente cuando subo al escenario me pongo el disfraz de ilusionista y sale ese personaje que tengo dentro que ocupa mi sitio.

¿Por qué cuesta tanto disfrazarse en el Carnaval de Antequera? ¿Hay más participación en Halloween o en la San Silvestre?

La gente quizá ve en Halloween la moda de la televisión y series, y en la San Silvestre porque además haces deporte, y lo haces sin complejo, que es lo que le falta al Carnaval en Antequera, hay que participar y reavivar la fiesta.

¿Cómo será su pregón?

He decidido hacer un giro. Después de enfocarse desde el punto de vista del humor tras los magníficos pregones de Javi Vallespín, España y Paco Peramos. yo no puedo seguir sus guiños porque no soy humorista. He decidido llevarlo a mi terreno, al mundo de la magia y expondré la magia del carnaval, que no pierda a ese niño que se disfrazaba y no tenía problema alguno en hacerlo.

¿De qué sueña disfrazarse?

De Batman, sin duda. Es un tío bueno que, sin saber quién es, ayuda a los que lo necesitan. Y todo con una historia detrás desde que fue niño. Siempre me ha llegado mucho y algún día me pondré ese disfraz.

¿Necesita este mundo un superhéroe?

Esa pregunta es complicada. Creo que hace falta más civismo y que nosotros seamos más superhéroes, nadie nos va a ayudar. Espero que tomemos conciencia por nuestra parte de nuestro papel en la sociedad. No hace falta un vengador, sino que cada uno ayude y contribuya a un mundo mejor.

Como ilusionista que es, ¿qué magia le gustaría hacer para mejorar su entorno?

Hace años diría que el hambre, hoy te digo que lo que más intento hacer es que se sonría. Para cambiar el mundo, lo que más intento es hacer sonreír a la gente, es mi mayor truco de magia.