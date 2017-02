Jura el cargo el nuevo jefe de la Policía Local de Ronda defendiendo su inocencia

Miguel Ángel Cintado es desde ayer el nuevo jefe de la Policía Local de Ronda. El agente juró cargo en el acto que tuvo lugar en el Convento de Santo Domingo, en el que el Ayuntamiento también presentó nuevos vehículos para este cuerpo de seguridad. El nombramiento de Cintado, por libre designación, ha generado polémica ya que el PP, en la oposición, en el municipio, denunció que está acusado, entre otros, de participar en el amaño de unas oposiciones en Puerto Serrano, donde trabajó. Éstas tuvieron lugar en 2012 en el municipio gaditano donde fue jefe de la Policía Local. Se presentaron más de 340 opositores para tres plazas que finalmente fueron ocupadas por el entonces novio de una de las hijas del exalcalde de la citada localidad, el yerno del jefe de la Policía Local de Antequera y un hermano de un policía de Puerto Serrano.

Cintado, en su intervención, defendió su inocencia. Dio las gracias al equipo de gobierno, entre PSOE, PA e IU, “por la confianza depositada en mí”. “He vuelto a casa después de casi ocho años y digo mi casa porque yo soy funcionario de este Ayuntamiento, porque no soy ningún extraño”, indicó.

“A aquellos que estáis intentando buscar oscuridades en mí, para perjudicarme y aburrirme, por intereses políticos y personales, os digo: yo vengo de Puerto Serrano, una plaza muy complicada policialmente hablando, con los deberes bien hechos, sufriendo mil adversidades, problemas económicos, pérdidas de compañeros por lesiones en el servicio o por enfermedades psicológicas debido a la presión que en ocasiones tambalea tu integridad”, explicó.

“No vais a tener nada fácil robarme mi ilusión, mientras me dejen, defenderé esta oportunidad”, añadió. Cintado arremetió contra los medios de comunicación: “Veo que han pasado por alto la presunción de inocencia”, dijo, hablando de “linchamiento de los medios”. “Cuando el juzgado se pronuncie daré las explicaciones detalladas que correspondan y a cierta gente le diré lo que pienso de ellos. Como no tengo nada que esconder, debido al ataque moral hacia mi persona recibido en los medios de comunicación os voy a informar: en el proceso hay ocho compañeros, todos inspectores, subinspectores, oficiales y hasta un secretario de habilitación nacional... ¿se creéis que un alcalde puede conseguir embaucar a todas estas personas para seleccionar una persona determinada?... yo no me lo creo”, declaró.

“Yo no estoy en el tribunal, ni tengo nada que ver en el proceso selectivo como bien dice el sumario. Yo, por orden del alcalde, hice una propuesta de personal como hacen todos los jefes de Policía. Hasta ahí mi participación”, reiteró ante el público presente.

Terminó defendiendo su cargo, el cumplimiento de los requisitos requeridos para el mismo y que se tuvo que marchar de Ronda para ascender “porque cuando me partí la cabeza estudiando una persona decidió que yo no ascendiera, y la mayoría sabéis de que hablo”, aseguró.